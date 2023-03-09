Томенко потребовал ускорить восстановление соцобъектов в Алтайском крае после урагана

8 марта в регионе сорвало крышу детского сада в Тюменцево, также из-за сильного ветра слетела кровля со здания ДЮСШ в Новичихе

09 марта 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Виктор Томенко потребовал ускорить восстановление социальных объектов, пострадавших от урагана в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Так, в телефонном разговоре с главой Тюменцевского района Иваном Дитцем Виктор Томенко поинтересовался, как будет организован учебный процесс для 50 воспитанников детсада, у которого ветром повреждена кровля. По словам Дитца, детей начнут принимать уже завтра в группах другого детского сада в Тюменцево. Глава региона поручил муниципалитету и краевым органам власти провести ремонт в кратчайшие сроки. Работы начнутся уже завтра, на их выполнение уйдёт несколько дней.

Глава Новичихинского района Сергей Ермаков также по телефону доложил губернатору о состоянии ДЮСШ в райцентре, у которой 8 марта на проезжую часть сдуло крышу. От урагана в том числе пострадала крыша многоквартирного дома. Ремонтные бригады уже ведут её восстановление. "Во время ураганного ветра в Новичихе были обесточены линии электропередачи, в настоящее время электроснабжение села полностью восстановлено. Здание спортшколы будет подключено к электросетям в самое ближайшее время. Занятия воспитанников районной ДЮСШ будут продолжены, проведение ремонта этому не помешает", – говорится в сообщении.