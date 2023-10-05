Томенко показал Мишустину алтайскую гречку и облепиху

Глава региона представил стенд "Золотая осень" на всероссийской выставке

05 октября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил премьер-министру России Михаилу Мишустину стенд региона на всероссийской выставке "Золотая осень". Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Томенко отметил, что в этом году делегация сделала акцент на одном из самых известных алтайских продуктов – гречихе. Глава региона добавил, что по ее производству регион первый в стране.

Также особое место на стенде заняла облепиха, которой ежегодно собирают около 1,5 тысячи тонн.

Свое место на выставке заняли сыры, мед, растительные масла и мясо.