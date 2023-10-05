Девушка занимается спортом, путешествует и в свои 22 имеет четыре красных диплома

05 октября 2023, 12:45, ИА Амител

































Анжелика Григорьевская / Фото: vk.com/angelika882

Студентка из Барнаула Анжелика Григорьевская вошла в число финалисток конкурса "Мисс Россия", сообщает официальный сайт конкурса. Девушка учится в магистратуре, танцует и к своим 22 годам имеет четыре красных диплома. Подробнее – в материале amic.ru.

Что известно о жительнице Барнаула?

Девушка окончила бакалавриат НГУ на механико-математическом факультете по направлению "Прикладная математика и информатика". Сейчас Анжелика учится на первом курсе магистратуры АлтГУ по профилю "Анализ данных и разработка цифровых медиа".

Она уже 18 лет занимается танцами, а также увлекается спортом, рукоделием, активно путешествует. И имеет четыре красных диплома.

Любимый фильм девушки – "Отчаянные домохозяйки", книга – "Одиночество в сети". Студентка хочет реализовать себя как дизайнер, развиваться и приносить пользу обществу. В будущем она планирует создать большую семью и посмотреть весь мир.

"У меня есть мечта побывать в Париже, так как, на мой взгляд, этот город очень совпадает с моей энергетикой. С самого детства мечтаю увидеть Эйфелеву башню!" – рассказывает она.

По ее мнению, титул "Мисс Россия 2023" должен достаться девушке, которая обладает красотой, умом, умением красиво танцевать и рисовать, а также любит заниматься спортом, является патриотом и чтит историю страны.

Когда станет известно имя победительницы?

Сейчас на сайте проводится голосование – всего в состязании участвуют 50 красоток со всей России. Первые десять претенденток, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут в топ-20 финалисток (еще 10 определит жюри). Имя победительницы назовут 8 октября. Анна Линникова из Оренбурга коронует свою преемницу, которая представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная 2023".