Студентка из Барнаула стала финалисткой "Мисс Россия". Фото красавицы
Девушка занимается спортом, путешествует и в свои 22 имеет четыре красных диплома
05 октября 2023, 12:45, ИА Амител
Студентка из Барнаула Анжелика Григорьевская вошла в число финалисток конкурса "Мисс Россия", сообщает официальный сайт конкурса. Девушка учится в магистратуре, танцует и к своим 22 годам имеет четыре красных диплома. Подробнее – в материале amic.ru.
Что известно о жительнице Барнаула?
Девушка окончила бакалавриат НГУ на механико-математическом факультете по направлению "Прикладная математика и информатика". Сейчас Анжелика учится на первом курсе магистратуры АлтГУ по профилю "Анализ данных и разработка цифровых медиа".
Она уже 18 лет занимается танцами, а также увлекается спортом, рукоделием, активно путешествует. И имеет четыре красных диплома.
Любимый фильм девушки – "Отчаянные домохозяйки", книга – "Одиночество в сети". Студентка хочет реализовать себя как дизайнер, развиваться и приносить пользу обществу. В будущем она планирует создать большую семью и посмотреть весь мир.
"У меня есть мечта побывать в Париже, так как, на мой взгляд, этот город очень совпадает с моей энергетикой. С самого детства мечтаю увидеть Эйфелеву башню!" – рассказывает она.
По ее мнению, титул "Мисс Россия 2023" должен достаться девушке, которая обладает красотой, умом, умением красиво танцевать и рисовать, а также любит заниматься спортом, является патриотом и чтит историю страны.
Когда станет известно имя победительницы?
Сейчас на сайте проводится голосование – всего в состязании участвуют 50 красоток со всей России. Первые десять претенденток, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут в топ-20 финалисток (еще 10 определит жюри). Имя победительницы назовут 8 октября. Анна Линникова из Оренбурга коронует свою преемницу, которая представит Россию на конкурсе "Мисс Вселенная 2023".
12:53:37 05-10-2023
за что дипломы-то?)
14:37:32 05-10-2023
Жижа (12:53:37 05-10-2023) за что дипломы-то?)... Это так важно? В данном случае...
18:02:06 05-10-2023
Жижа (12:53:37 05-10-2023) за что дипломы-то?)... Ясли, сад, школа, институт.
12:59:01 05-10-2023
в 22 года - 4 красных диплома... в детских садах что ли начали выдавать?
13:07:25 05-10-2023
Гость (12:59:01 05-10-2023) в 22 года - 4 красных диплома... в детских садах что ли нача... кроме 4-х дипломов еще три золотых медали. за то, что хорошо кушала, в тихий час спала и третья в нагрузку.
13:09:56 05-10-2023
Знаем мы эти конкурсы-про них отличный док. фильм Бориса Соболева есть.
13:10:16 05-10-2023
Где только этих красавиц находят? Да еще с четырьмя дипломами!
13:11:01 05-10-2023
Любимый фильм девушки – "Отчаянные домохозяйки", книга – "Одиночество в сети". - После школы ничего не читала и не смотрела - некогда, дипломы собирала!
16:37:10 05-10-2023
Гость (13:11:01 05-10-2023) Любимый фильм девушки – "Отчаянные домохозяйки", книга – "Од... Отчаянные домохозяйки - ТОП!!!! я его весь декрет смотрела))))))
17:08:27 05-10-2023
Гость (16:37:10 05-10-2023) Отчаянные домохозяйки - ТОП!!!! я его весь декрет смотрела))... А мисс видимо еще не была в декрете, некогда.
13:11:51 05-10-2023
Чье чадо будет?
13:16:29 05-10-2023
Гость (13:11:51 05-10-2023) Чье чадо будет? ... или не чадо
13:28:00 05-10-2023
Гость (13:11:51 05-10-2023) Чье чадо будет? ... Бизнесмен вестимо, в гугле полная информация есть
13:13:38 05-10-2023
очень красивые разноплановые и при этом естественные девушки! очень интересно смотреть, потому что есть на что посмотреть. не изуродовали себя еще пластикой! умнички!
13:18:06 05-10-2023
У цыгана спрашивают:"Откуда у тебя диплом?Что,своровал"--"А что,если цыган,так сразу своровал?!Купил!"
14:07:38 05-10-2023
Пусть лучше в Узбекистан слетает. Ничем от Парижа не отличается.
17:09:52 05-10-2023
Париж (14:07:38 05-10-2023) Пусть лучше в Узбекистан слетает. Ничем от Парижа не отличае... Кроме Парижа ничего не помнит. Дипломы не по географии были.
15:27:19 05-10-2023
Как Париж превратили в арабо-африканскую помойку за последние 10 лет, так лучше не сравнивать его энергетику с чем-либо своим.
20:45:08 05-10-2023
Гость (15:27:19 05-10-2023) Как Париж превратили в арабо-африканскую помойку за последни... смешно и убого, где Париж и откуда комментатор Парижа?
15:41:58 05-10-2023
У девушек из глубокой депрессивной провинции без блата среди "лучших людей" единственный шанс устроить жизнь - это карьера "элитарных эскортниц".
15:51:03 05-10-2023
Гость (15:41:58 05-10-2023) У девушек из глубокой депрессивной провинции без блата среди... ну ну не судите по себе Россия воюет и встает с колен - это вам не 90е не думаю что сейчас мечта девушек экскорт
16:37:39 05-10-2023
Гость (15:51:03 05-10-2023) ну ну не судите по себе Россия воюет и встает с колен - это ... БРАВО!
20:50:48 05-10-2023
Гость (15:51:03 05-10-2023) ну ну не судите по себе Россия воюет и встает с колен - это ... Россия не только встает с колен, но и переигрывает всех по всем направлениям....
01:48:32 07-10-2023
Гость (15:51:03 05-10-2023) ну ну не судите по себе Россия воюет и встаёт с колен - это ... К сожалению. Кто-то воюет, а кто-то на коленях Зарабатывает.. война дело прибыльное.
16:01:54 05-10-2023
Люди, откуда в Вас столько дерьма? Писать о человеке о котором вы не знаете НИЧЕГО!!! Лично знакома с Анжеликой, умница и красавица!!! Из обычной семьи! От зависти не лопните ))))
16:11:05 05-10-2023
Гость (16:01:54 05-10-2023) Люди, откуда в Вас столько дерьма? Писать о человеке о котор... Анжелика, привет! Это еще очень хорошие комментарии, плохие можешь почитать в любой новости про Бутину например.
16:11:52 05-10-2023
Гость (16:01:54 05-10-2023) Люди, откуда в Вас столько дерьма? Писать о человеке о котор... Не переживайте, это они так шутят. Сарказм еслиф что.
17:10:49 05-10-2023
Гость (16:01:54 05-10-2023) Люди, откуда в Вас столько дерьма? Писать о человеке о котор... Вот уж точно не лопну.
17:53:11 05-10-2023
Гость (16:01:54 05-10-2023) Люди, откуда в Вас столько дерьма? Писать о человеке о котор... простите, а где конкретно вы увидели дерьмо и зависть?
21:56:01 05-10-2023
Гость (16:01:54 05-10-2023) Люди, откуда в Вас столько дерьма? Писать о человеке о котор... Из чего состоят, тем и пишут.
16:36:21 05-10-2023
Хорошая девушка, красавица, умница, трудолюбивая, а про дипломы.....кто получал вышку недавно знает, что параллельно можно получать доп образование, не новость. МОЛОДЕЦ!
16:43:23 05-10-2023
Сколько говна из людей лезет то...ужас. симпотные девчушки, из разряда "ябывдул". Ну правда няшки, давайте знакомиться )))
20:39:04 05-10-2023
Гость (16:43:23 05-10-2023) Сколько говна из людей лезет то...ужас. симпотные девчушки, ... гыыыыыы!!!прикольный ты паренек, с думающей головкой
17:34:09 05-10-2023
Изнанка этой "карьеры" показана в целом ряде сериалов типа "Жизнь по вызову". Но там умалчивается главное - сколько "эскортниц" "папики" убивают и сколько цепляют заразу типа ВИЧ или "Сифон". А это - жуткая смерть в дичайших мучениях!
19:09:04 05-10-2023
Красавица - математик! Впечатляет.
19:12:10 05-10-2023
Фото на авто неудачные. Как у дам с низкой социальной ответственностью. Кто её продюсирует - человек без вкуса и понятия, как это делается.
20:39:36 05-10-2023
4 диплома? А чего не 10 сразу?)
22:42:42 05-10-2023
На вкус и цвет фломастеров нет. Худенькая, мосластая, И уж точно не первая красавица на деревне.
05:30:32 06-10-2023
10 дипломов будет в 25, как магистратуру закончит.