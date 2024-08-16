Он отметил, что в Алтайском крае годами складывались шахматные традиции, а в этом году региону доверили проведение состязаний на высоком уровне

16 августа 2024, 20:41, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поприветствовал всех участников Суперфинала Чемпионата России по шахматам по шахматам. В своем Telegram-канале он отметил, что в регионе годами складывались шахматные традиции, а в этом году краю доверили проведение состязаний на высоком уровне.

"Приветствую всех участников соревнований, всех наших гостей! Борьба, уверен, предстоит напряженная, ведь у нас в Барнауле собрались лучшие из лучших. Желаю всем получить удовольствие от участия в чемпионате и, конечно, познакомиться с нашим гостеприимным краем поближе", — заявил Томенко.

Он также рассказал, что в рамках соревнований правительство Алтайского края пописало соглашение о сотрудничестве с Федерацией шахмат России. Губернатор назвал его хорошим стимулом для еще более интенсивного развития шахматного движения в крае.

Напомним, что 16 августа в концертном зале "Сибирь" состоялась торжественная церемония открытия Суперфинала Чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин. В субботу, 17 августа, пройдет старт соревнований. Турнир откроет символический первый ход от губернатора Томенко.