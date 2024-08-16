В Барнауле состоялась церемония открытия Суперфинала Чемпионата России по шахматам

Турнир пройдет с 17 до 28 августа в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина

16 августа 2024, 19:35, ИА Амител

Торжественная церемония открытия Суперфинала ЧМ России по шахматам в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в пятницу, 16 августа, в концертном зале "Сибирь" состоялась торжественная церемония открытия Суперфинала Чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин. В регион приехали лучшие шахматисты и шахматистки страны. Турнир пройдет с 17 до 28 августа в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина.

В субботу, 17 августа, пройдет старт соревнования. Турнир откроет символический первый ход от губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Также в этот день состоится открытие шахматной площадки в парке "Изумрудный".

Напомним, в Барнаул приехали: заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Александр Грищук, заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Алексей Дреев, гроссмейстер Евгений Наер, гроссмейстер Максим Матлаков, гроссмейстер Павел Понкратов, международный мастер Рудик Макарян, заслуженный мастер спорта России, гроссмейстер Валентина Гунина, а также известный гроссмейстер и тренер, комментатор Суперфиналов Георгий Кастаньеда.

Ранее министр спорта региона Иван Нифонтов и руководитель Федерации шахмат Артем Поломошнов рассказали amic.ru, что чемпионат - это уникально событие для края.