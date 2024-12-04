Томенко попросил депутатов Камня-на-Оби отправить мэра в отставку

Причиной стали выявленные коррупционные нарушения

04 декабря 2024, 14:47, ИА Амител

Виктор Томенко впервые выступит с отчетом перед депутатами / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в Совет депутатов Камня-на-Оби обращение об удалении в отставку действующего мэра и председателя органа Евгения Чернышова в связи с коррупционными нарушениями. Как сообщает "Банкфакс", документ местные парламентарии получили еще в ноябре.

Ранее сообщалось, что прокуратура в ходе проверки выявила несостыковки в доходах Чернышова и его семьи за 2021-2023 годы. В связи с этим надзорный орган поручил отправить градоначальника в отставку. Такое же обращение, подписанное 22 ноября, поступило депутатам и от Томенко.

В письме указывается, что градоначальник исказил сумму доходов от ведения бизнеса в 2021 году на 34%, а в 2022 и 2023 годах – на 19%. Кроме того, Чернышов не указал владение долями в компаниях "Каменьмехсервис+" и "Каменьводоканал". Что касается движимого имущества, то Чернышов не сообщил о продаже шести транспортных средств, в том числе Lada 111940, и в 2021 году занизил доход от продажи автомобиля на 215 тысяч рублей.

Вместе с тем он не указал в декларациях суммарно пять личных счетов, куда поступило за несколько лет свыше 7 млн, и девять счетов супруги, на которые пришло около 9,5 млн рублей.

"Вышеуказанные нарушения, допущенные Чернышовым Е. П., расцениваются как существенные и являются основанием для досрочного прекращения полномочий депутата, удаления в отставку главы муниципального образования", – подчеркивается в документе.

Один из местных депутатов рассказал, что вопрос о снятии мэра с поста должны рассмотреть уже 5 декабря. Предполагается, что решение примут не в тот же день, а ближе к концу декабря, сначала выслушав объяснения Чернышова и утвердив состав комиссии по удалению градоначальника в отставку.