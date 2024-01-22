Томенко попросил ежедневно отчитываться ему о ситуации с мерзнущим Славгородом
Глава региона отметил, что край окажет помощь местным коммунальщикам
22 января 2024, 20:59, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ региона Ивану Гилеву взять на личный контроль ликвидацию ЧП на теплотрассе в Славгороде. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.
Как пояснил Томенко, в конце прошлой недели в Славгороде прорвало трубу, из-за чего 16 многоквартирных и 137 частных домов, а также ряд социально значимых учреждений остались без тепла. Ремонт провели в срочном порядке и уже через восемь часов теплоснабжение начало восстанавливаться, однако на выходных горожане снова пожаловались на холод в домах.
"На сегодняшнем оперативном совещании правительства поручил министру строительства и ЖКХ края Ивану Васильевичу Гилеву продолжать держать ситуацию на личном контроле. И отчитываться об обстановке – ежедневно", – написал Томенко.Губернатор добавил, что при необходимости край может предоставить славгородским коммунальщикам дополнительную помощь в решении возникающих проблем.
21:22:48 22-01-2024
Опять двадцать пять..
00:07:00 23-01-2024
Походу не справляется Иван Гилев.... За что ж его интересно назначили, явно не за управленческие качества, наверное так же как и министра и замминистра по связи-за отличные ораторские способности
08:30:44 23-01-2024
Вот и посмотрим как жкх сработает,может разберется в отоплении
08:59:12 23-01-2024
Так сколько лет уже мерзнет?