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Томенко попросил ежедневно отчитываться ему о ситуации с мерзнущим Славгородом

Глава региона отметил, что край окажет помощь местным коммунальщикам

22 января 2024, 20:59, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ региона Ивану Гилеву взять на личный контроль ликвидацию ЧП на теплотрассе в Славгороде. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Как пояснил Томенко, в конце прошлой недели в Славгороде прорвало трубу, из-за чего 16 многоквартирных и 137 частных домов, а также ряд социально значимых учреждений остались без тепла. Ремонт провели в срочном порядке и уже через восемь часов теплоснабжение начало восстанавливаться, однако на выходных горожане снова пожаловались на холод в домах.

"На сегодняшнем оперативном совещании правительства поручил министру строительства и ЖКХ края Ивану Васильевичу Гилеву продолжать держать ситуацию на личном контроле. И отчитываться об обстановке – ежедневно", – написал Томенко.Губернатор добавил, что при необходимости край может предоставить славгородским коммунальщикам дополнительную помощь в решении возникающих проблем.

Виктор Томенко Славгород ЖКХ отопление

Комментарии 4

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Олег

21:22:48 22-01-2024

Опять двадцать пять..

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Серж

00:07:00 23-01-2024

Походу не справляется Иван Гилев.... За что ж его интересно назначили, явно не за управленческие качества, наверное так же как и министра и замминистра по связи-за отличные ораторские способности

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Ну-ну

08:30:44 23-01-2024

Вот и посмотрим как жкх сработает,может разберется в отоплении

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александр

08:59:12 23-01-2024

Так сколько лет уже мерзнет?

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