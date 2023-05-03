Томенко попросил Путина включить в ФАИП проект офтальмологической больницы в Барнауле
Возведение нового медицинского учреждения обойдётся в 950 млн рублей
03 мая 2023, 08:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил президента Владимира Путина поспособствовать включению проекта новой офтальмологической больницы в Барнауле в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Об этом сообщает ТАСС.
В ходе встречи с главой государства по видеосвязи Томенко рассказал, что строительство современного здания под нужды больницы потребует 950 млн рублей. В неё войдут две операционных, стационар и поликлиника.
"Если бы разместили это медучреждение в современном здании, нам бы это позволило более качественно оказывать услуги, увеличить объём таких операций с 13 до 18 тысяч", – заявил глава региона.
По его словам, жители Алтайского края в среднем на 10% чаще обращаются за помощью при лечении заболеваний глаз, чем граждане в остальных регионах Сибири. Сейчас в регионе есть офтальмологическая больница, однако она находится в неприспособленном для работы помещении.
Томенко считает, что потребность в таком медицинском учреждении велика. Власти уже сделали проектно-сметную документацию и провели экспертизу. Губернатор попросил дать поручение правительству РФ о включении проекта в ФАИП.
В свою очередь, глава государства обратил внимание на борьбу с социально значимыми заболеваниями на Алтае. Она требует решения различных вопросов социального характера, которые нужно разрешить для медицинских специалистов.
09:25:34 03-05-2023
Ужасно. Лучше бы я не видела как наш губернатор общается с Путиным. Сколько у нас ещё и платных офтальмологических больниц? Наша больница на Бехтерева тогда помойка. Когда решат по ней вопрос: снести или отремонтировать? Предлагаю всех депутатов перевести сюда.
10:48:42 03-05-2023
2 отделения в городской больнице №8 (Трансмаш), 1 отделение в Краевой больнице, Целая офтальмологическая больница на 1905/Советской улицах, несколько частных офтальмологических центров, например филиал Микрохирургии глаза на Молодежной 3б- и все мало? или свояку надо помочь?