Томенко попросил Путина включить в ФАИП проект офтальмологической больницы в Барнауле

Возведение нового медицинского учреждения обойдётся в 950 млн рублей

03 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил президента Владимира Путина поспособствовать включению проекта новой офтальмологической больницы в Барнауле в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи с главой государства по видеосвязи Томенко рассказал, что строительство современного здания под нужды больницы потребует 950 млн рублей. В неё войдут две операционных, стационар и поликлиника.

"Если бы разместили это медучреждение в современном здании, нам бы это позволило более качественно оказывать услуги, увеличить объём таких операций с 13 до 18 тысяч", – заявил глава региона.

По его словам, жители Алтайского края в среднем на 10% чаще обращаются за помощью при лечении заболеваний глаз, чем граждане в остальных регионах Сибири. Сейчас в регионе есть офтальмологическая больница, однако она находится в неприспособленном для работы помещении.

Томенко считает, что потребность в таком медицинском учреждении велика. Власти уже сделали проектно-сметную документацию и провели экспертизу. Губернатор попросил дать поручение правительству РФ о включении проекта в ФАИП.

В свою очередь, глава государства обратил внимание на борьбу с социально значимыми заболеваниями на Алтае. Она требует решения различных вопросов социального характера, которые нужно разрешить для медицинских специалистов.