Президент связался с губернатором Алтайского края в режиме видеоконференции

02 мая 2023, 22:36, ИА Амител

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в режиме видеоконференции. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

В первую очередь президент поинтересовался у Томенко развитием туристической отрасли в регионе. По словам главы государства, регион имеет хорошие заделы и перспективы.

Томенко подчеркнул, что в 2022 году турпоток вышел на допандемийный уровень и даже превысил его, составив более 2 млн человек. Это на 19% больше, чем в 2021 году.

Также губернатор рассказал об инвест-проекте возле Белокурихи. Путин отметил, что бывал там.

"Мы там делаем ещё один современный кластер, мы назвали его "Белокуриха Горная" – при серьёзной поддержке со стороны правительства Российской Федерации привлекаем инвесторов. ", – заявил Томенко.Глава региона добавил, что сейчас корпорация "Туризм.РФ", созданная по решению Михаила Владимировича Мишустина, завершает формирование мастер-плана. Власти региона сейчас работают вместе с ними по освоению этой площадки.