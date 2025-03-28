В Барнауле за пять лет открыли четыре школы и начали строить еще одну

В сентябре 2025 года для юных барнаульцев свои двери откроет новая школа на улице Взлетной

28 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 2020 года в Барнауле построили четыре школы на 7,5 тысячи новых ученических мест и 12 детских садов на 3,2 тысячи мест. Об этом глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года.

Градоначальник также подчеркнул, что в сентябре 2025 года для юных барнаульцев свои двери откроет новая школа на улице Взлетной. Помимо этого, начато строительство самой большой школы города на 1100 мест на улице Попова.

"Сорок тысяч младших школьников получают горячее питание бесплатно. На эти цели в 2024 году выделено 525 миллионов рублей. Кроме того, бесплатным питанием обеспечены школьники из многодетных семей и семей участников специальной военной операции", – отметил глава города.

Вячеслав Франк также рассказал об успехах учащихся в 2024 году: 11 детей стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Из 3,5 тысячи выпускников 440 стали золотыми и серебряными медалистами, 29 получили 100 баллов по итогам ЕГЭ.