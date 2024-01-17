Томенко поручил краевой Счетной палате усилить контроль над муниципалитетами

Глава региона отметил, что средства, выделенные из бюджета, должны тратиться экономно

17 января 2024, 11:21, ИА Амител

Фото:. пресс-служба губернатора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Счетной палаты региона Виктор Миненок провели встречу, на которой обсудили рабочие вопросы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Миненок рассказал о том, какие мероприятия запланированы у Счетной палаты на год, а Виктор Томенко в ответ поручил органу увеличить контроль над муниципалитетами. Это, как сказал губернатор, необходимо для помощи работникам муниципальных учреждений.

Глава региона добавил, что бюджет Алтайского края сбалансирован, и бюджетные деньги должны расходоваться равномерно. Для этого очень важно вести постоянный контроль.