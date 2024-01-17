Томенко поручил краевой Счетной палате усилить контроль над муниципалитетами
Глава региона отметил, что средства, выделенные из бюджета, должны тратиться экономно
17 января 2024, 11:21, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Счетной палаты региона Виктор Миненок провели встречу, на которой обсудили рабочие вопросы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Миненок рассказал о том, какие мероприятия запланированы у Счетной палаты на год, а Виктор Томенко в ответ поручил органу увеличить контроль над муниципалитетами. Это, как сказал губернатор, необходимо для помощи работникам муниципальных учреждений.
Глава региона добавил, что бюджет Алтайского края сбалансирован, и бюджетные деньги должны расходоваться равномерно. Для этого очень важно вести постоянный контроль.
16:23:17 17-01-2024
Перед новым годом Томенко обмолвился и новость выла опубликована амис, что в муниципалитеты края в 2023 году было направлено 35 млрд. руб. Новость затем быстренько убрали, но осадок остался. И тут проблема. А где они эти арбузы? Перед выборами надо спросить за эти арбузы и за те руки, к которым они приклеились?
21:45:19 17-01-2024
Результат встречи Путина с местной властью. И так постоянно по всем его встречам все выливается не в конкретное решение накопившихся проблем а к отобранию денег и увилечению не обеспеченных средствами обязанностей причем самых паскудных таких как наложение штрафов на граждан.