"Людям неудобно". Депутаты о продлении времени продажи алкоголя на Алтае
Сейчас алкоголь в Алтайском крае продают с 09:00 до 21:00, теперь время продажи хотят увеличить на час или два
12 января 2024, 15:40, ИА Амител
Время продажи алкоголя могут увеличить в Алтайском крае до 22 или 23 часов. Соответствующий законопроект внесет на рассмотрение депутатов регионального парламента в ближайшее время уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Amic.ru выяснил у омбудсмена, с чем это связано, а также узнал мнения народных избранников об инициативе.
Почему в Алтайском крае предлагают увеличить время продажи алкоголя?
Увеличение времени продажи алкоголя в Алтайском крае продиктовано, в первую очередь, интересами людей, отметил в беседе с amic.ru уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Анализ получаемой выручки так называемыми "наливайками" показал, что 30% продаж приходится на промежуток с 21 до 23 часов, в то время, когда обычные магазины торговать пивом или более крепким алкоголем по закону уже не могут.
"После 21:00 в городах люди идут в "наливайки", потому что в это время алкоголь продают только там. Отмечу, не всегда качественный. В связи с действующим ограничением в селах многие магазины работают только до 21:00. А населению неудобен такой график, например, вечером даже продуктов уже не купишь. Кроме того, там процветает торговля самогоном и суррогатным алкоголем. В результате в Алтайском крае один из самых высоких показателей по отравлениям суррогатом в России", – говорит Андрей Осипов.
Логично было бы создать равные условия для всех участников рынка, тем более что в торговых сетях продают только легальный алкоголь, а все продажи проходят через ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Здесь подпольных вариантов быть просто не может, объясняет эксперт.
"Почему приличный человек сейчас не имеет возможности зайти купить бутылку пива и пойти домой. Мы должны учитывать интересы народа. Например, соседняя Республика Алтай придерживается федеральных стандартов: там продают алкоголь до 23:00. В итоге туристы, которые приезжают отдыхать на Аю, идут в Соузгу. Это неудобно. Это ставит предпринимателей в невыгодные условия. Кроме того, влияет на пополнение регионального бюджета", – объясняет Андрей Осипов.
Собеседник агентства отмечает, что сейчас решается вопрос, когда именно законопроект будет внесен на рассмотрение в АКЗС: в январе или в феврале.
Что об этом предложении думают депутаты АКЗС?
У инициативы есть как плюсы, так и минусы, считает депутат от фракции КПРФ Антон Арцибашев. С одной стороны, увеличение времени продажи алкоголя позволило бы обеспечить равные условия для торговых сетей и магазинов, которые сейчас после 21:00 не имеют права торговать спиртным. Зато такая возможность есть у так называемых "наливаек".
С другой стороны, увеличивается доступность алкоголя, в том числе "дешевого", что может привести к увеличению потребления и росту преступлений на почве опьянения в вечерний период.
"Мы еще не приняли решение, как будем голосовать. Все за и против с коллегами обсудим на заседании фракции 24 января. В первую очередь необходимо учитывать статистику, как введенное с 2011 года ограничение по продаже до 21:00 повлияло на здоровье населения в регионе и есть ли какая-то корреляция. Будем еще общаться с медиками, чтобы прийти к выводам", – отметил Арцибашев.
Что касается статистики преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, их депутат уже изучил. Сказать, что ограничения позволили их снизить, нельзя, говорит Арцибашев. По его словам, до 2016 года в Алтайском крае, наоборот, наблюдался их рост. Но он подчеркнул, что нужно учитывать и другие факторы, в первую очередь – социально-экономическое положение людей.
Депутат АКЗС от партии "Единая Россия" Владимир Лещенко предлагаемый законопроект категорически не поддерживает. С позиции врача он отмечает, что это принесет вред обществу. В первую очередь, по его словам, нужно думать о сохранении здоровья граждан.
"Я считаю достижением, что в Алтайском крае более 10 лет назад было введено это ограничение – не все регионы подошли к такой норме так строго. Это и существенная мера по снижению алкоголизма, и профилактика правонарушений. Кроме того, мы к увеличению времени продажи алкоголя не готовы: в регионе нет ни одного вытрезвителя", - говорит депутат.
Доводы о том, что вырастут доходы бюджета от продажи крепкого алкоголя, для него звучат неубедительно, потому что прибыль с акцизов в основном пойдет в регионы-производители, отметил собеседник агентства.
Коммунист Вячеслав Лаптев, напротив, убежден, что сроки продажи спиртного нужно увеличить и не до 22, а до 23 часов. Для обоснования своей позиции он привел сразу несколько аргументов.
"Практически всю жизнь я прожил в селе и занимался сельским хозяйством. Рабочий день в сезон заканчивается, когда темнеет. По дороге домой нужно заехать в магазин за продуктами, а они все закрыты: для торговых точек в деревнях алкоголь – значимая доля прибыли. В итоге я элементарно не могу купить продукты, мыло или консервы. Если продажу алкоголя продлят до 23:00, то сельские магазины изменят график работы", – считает Лаптев.
Возможный рост потребления алкоголя представитель фракции КПРФ считает спорным. В чем он точно уверен, так это в том, что увеличится выручка у торговых сетей, но при этом снизится у мелких предпринимателей – владельцев "наливаек". Лаптев также отметил, что алкоголь там нередко сомнительного происхождения.
Депутат АКЗС "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова идею об увеличении времени продажи алкоголя категорически не поддерживает. Если человеку нужно спиртное, его можно приобрести заранее, отмечает парламентарий.
"Инициативу объясняют тем, что люди на селе якобы даже продукты после 21:00 купить не могут, так как магазины закрываются. Но если человеку нужен хлеб, его можно купить днем. Либо это могут сделать его родные. Я против продления времени продажи алкоголя", – отметила Евгения Боровикова.
15:47:49 12-01-2024
Зачем? Кто планирует застолье - покупает заблаговременно. А кому "тупо не хватило" до поросячего состояния - вот и нечего!
17:01:02 12-01-2024
Гость (15:47:49 12-01-2024) Зачем? Кто планирует застолье - покупает заблаговременно. А ... Затем. кто то просто пришел закупаться в магазин не в восемь а в девять вечера и совсем не факт что этот кто-то кто пришел в девять- хронический алкоголик которому не хватило для поросячьего визга- у вас только одно на уме? Соболезную . Да и вообще всё это запретительство полный бред. И все это за уши притянуто что то там с алкоголизмом и преступностью связанное: то есть без пяти девять можно -, и тогда порядок будет в алтайском крае, а вот через пять минут нельзя покупать алкоголь - будет вакханалия... это просто финиш. И сейчас опять же что заседатели ни решат все будет верно-правильно и одобрено одобрямсами. Ну да и надо же что-то им делать. А что может быть лучше чем сначала запретить а потом вернуть как было👍
15:55:21 12-01-2024
В Москве продают с 8 до 23. С жителями Алтайского края надо, конечно, построже)))
19:30:30 12-01-2024
Гость (15:55:21 12-01-2024) В Москве продают с 8 до 23. С жителями Алтайского края надо,... "Ты не в Чикаго, моя дорогая", - слышали такую шутку?
15:57:19 12-01-2024
Если честно, то вообще пофиг на время продажи алкашки. Если я хочу выпить пойду и куплю влюбое время суток.
15:59:10 12-01-2024
В регионах где продажа разрешена до 23 нет такого количества пивнушек и наливаек, народ в магазинах закупается.
16:10:09 12-01-2024
Гость (15:59:10 12-01-2024) пивнушек и наливаек озвучьте плиз разницу между пивнушкой и наливайкой, а то я ваши глубочайшие мысли понять не могу. есть "заправка" через дорогу, но там такой шлак продается, что даже по решению суда не пойду. в пределах двух кварталов от дома знаю еще 2 "заправки" туда так же не пойду. а больше и нету... не продлят время продажи в магазинах, да и пофик. не умру.
13:44:37 13-01-2024
Гость (15:59:10 12-01-2024) В регионах где продажа разрешена до 23 нет такого количества... Может кто-то у нас лоббирует наливайки🤔 доходы там ого-го..
16:09:23 12-01-2024
Нужно тех говорилок-трибунных, которые сделали с9до21часа наказать. Из за них сейчас новые говорилки-трибунные маются. Законы переделываю.
16:15:50 12-01-2024
Надо же как то региональный бюджет пополнять. Акцизы на алкашку зачисляются в бюджет субъекта федерации.
16:30:36 12-01-2024
"Людям неудобно"- какая трогательная "забота " о народе!!! Ещё порадовал пассаж,что в сёлах после 21 часа хлеба не купить-какой идиот в селе в это время за хлебом ходит? Они (драгоценные наши) в селах давно были? Что,как антоше, лоббисты кому-то денег занесли,коли так озаботились?
00:37:36 13-01-2024
Гость (16:30:36 12-01-2024) "Людям неудобно"- какая трогательная "забота " о народе!!! Е... Допустим, съели на ужин весь хлеб, бывает такое. А завтрак рано, потом на арбатен, некоторые и туда берут хлеб и еду из дома. Если вы привыкли есть без хлеба - это ваши заморочки.
16:46:01 12-01-2024
Доходы у кой кого уменьшились
16:48:02 12-01-2024
Видимо депутаты много работают и не успевают .....
16:54:13 12-01-2024
Партизанская-Челюскинцев "Заправка" Круглые сутки торгует и пивом и водкой, коньяком и другим спиртными напитками. Причем зачастую некачественными. Через дорогу Красное Белое. Там до 21.00 продают. Причем у КБ качественный алкоголь (много импорта и большой выбор). О какой конкуренции можно говорить когда два магазина имеющие одинаковые лицензии на торговлю алкоголем имеют разные права? У Меня рабочий день заканчивается в 20-00. Я еду через весь город на общественном транспорте и не всегда успеваю даже домой к 21.00 попасть. Я что за 2 - 3 дня должен закупаться алкоголем? А если ко мне гости пришли после работы? Я что должен в гзаправку идти?
16:57:34 12-01-2024
Гость (16:54:13 12-01-2024) А если ко мне гости пришли после работы? Я что должен в гзаправку идти? а пусть к тебе гости не с пустыми руками приходят. забежали в КБ, втарились и к тебе на хату. ну а если не хватит, то до заправки сгоняете.
22:13:17 12-01-2024
Гость (16:54:13 12-01-2024) Партизанская-Челюскинцев "Заправка" Круглые сутки торгует и ... Незваный гость хуже татарина. Если приперлись неплановые гости-так алкашку свою пусть тащут
17:02:34 12-01-2024
Так собственно для этого и придумали все это - не продавать после... Что бы не удобно было...
17:02:49 12-01-2024
веселые тут клоуны проживают. на мой вопрос про разницу между "пивнушками и наливайками" меня заминусовали, а черта/, который про них написал (видимо зная разницу) и молчит плюсами закидали... значит не только он один разницу понимает...
18:07:07 12-01-2024
Гость (17:02:49 12-01-2024) веселые тут клоуны проживают. на мой вопрос про разницу межд... да нет, просто если вы не можете понять о чем речь, не значит, что все не понимают. Пивнушка, обычный магазин пива - чаще всего на первом этаже жилого дома, работает строго по закону, до 21 часа. Наливайка - та же пивнушка, но выдающая себя за бар, а следовательно и имеющая разрешение на круглосуточную торговлю алкоголем, зачастую не сильно качественным. А то что вы не пойдете в подобные заведения, рад за вас, честно, но как это относится к запрету на торговлю алкоголем после 21 часа?
17:05:18 12-01-2024
Вообще пофиг. В шаговой доступности три магазина где я могу купить алкашку. Мвшка, кэбешка и пивнушка без названия. Ну опоздал, пойду в пивнушку. Из затрат, что там попросят закрутить пробку. Утром зайду в другую пивнушку и куплю там похмелиться. Ну и кому нужны все эти запреты?
17:37:40 12-01-2024
В деревнях в 21 не хлеб покупают а самогон и адреса всем известны.
17:43:13 12-01-2024
Чуды юды, вы транспортный налог снизьте, а время торговли алкашкой не трогайте, все равно ничего умного не сделаете.
17:47:40 12-01-2024
При Ельцине спаивали народ, потом навели с бухлом порядок. Так нет, опять пытаются споить народ. И это все под предлогом заботы о человеке! Пусть все остается как есть- и дети будут здоровыми рождаться. А кто хочет напиться до усрачки то всегда найдет себе пойло в "пивнушках и наливайках"
18:00:35 12-01-2024
Гость (17:47:40 12-01-2024) При Ельцине спаивали народ, потом навели с бухлом порядок. Т... По- вашему, наркотизация лучше, чем спаивание? Природа не терпит пустоты…
17:57:36 12-01-2024
народу неудобно на такие зарплаты жить, с такими ценами, вот о чем депутаты думают? Зачем нам эти дармоеды
18:20:32 12-01-2024
Депутаты примут предложение о продлении торговли алкоголем. Что до конца хотите уничтожить население. Нет бы позаботиться о здоровье населения нет же всё наоборот. Или есть у гражданина к этому личный интерес?
18:23:28 12-01-2024
Я бы разделил алкоголь на до 11 градусов (пиво, медовухи, вино и т.д.) - их сделал бы до 23-00. А крепкие напитки оставил бы как есть. И вернул бы пиво на стадионы.
19:23:52 12-01-2024
Гость (18:23:28 12-01-2024) Я бы разделил алкоголь на до 11 градусов (пиво, медовухи, ви... Как говорится: хлеба и зрелищ!)))))))))))
18:55:39 12-01-2024
Людям неудобно?! А жить по соседству в доме с наливайками удобно- или это другие люди?! Ведь речь идет и о продлении продажи алкоголя в магазинах- наливайках в жилых домах! Они и сейчас то не соблюдают график и продают( но неофициально!!!) до глубокой ночи, со всеми вытекающими , а теперь хотят это узаконить? Вы там совсем озверели, господа депутаты?! Примите закон- закройте наливайки в жилых домах! И только после этого можно увеличить время продления продажи в сетевых магазинах. Ну Осипов то понятно, чьи он интересы лоббирует...Но коммунисты- вообще отличились., заботливые наши!
19:00:34 12-01-2024
За счёт запрета на продажу алкоголя после 21:00 в городе вечерами стало гораздо спокойнее, без этих полудохлых страждущих в поисках где бы купить, чем нажраться. Тем, кто работает некогда бухать после 23 часов, а тем кому есть когдая их вообще ничего не удерживает - они могут это и днём сделать и ночью найти, где купить бухла. Депутатов с такими инициативами надо гнать поганой метлой.
19:36:57 12-01-2024
Если депутатов интересует моё мнение, то Я ПРОТИВ увеличения времени продажи. Не пью и пьющих презираю. Товарищи выпивающие, к вам лояльна)).
20:15:59 12-01-2024
Ну понятно ,что культура выпивания алкоголя образно говоря в городе отсутствует . Однако заведующим таких" налеваек " надо как то регулировать обстановку . Если пиво где то пьют - сделай туалет,если продаёшь крепкий алкоголь соблюдай тишину и общественный порядок - делов то. А в обще если ты выпиваешь ,ну значит делай некий запас,а по ночам ходить это только на "приключения" нарвёшься .
22:15:39 12-01-2024
Постоянным алкоголикам не проблема. Дадут деньги кассиру,который их на морду знает и попросят отбить на следующий день. И штрих код с бутылки если надо оторвут оставят, или сфотают. И конторы работали с доставкой. Купишь у них шариковую ручку дорого, а алкоголь в подарок. Не считается продажей тогда))
00:31:39 13-01-2024
Гость (22:15:39 12-01-2024) Постоянным алкоголикам не проблема. Дадут деньги кассиру,кот... Да ничего ты не купишь в нормальном маркете после 21, не ври. Проходится иногда переть в кафе почти за пол км, там купишь, но это не очень удобно.
01:56:52 13-01-2024
Дело не в том, что люди не могут напиться, дело в том, что депутаты не могут нажраться.
03:07:01 13-01-2024
Местные привыкли к продаже алкоголя до 21:00 , это приезжие всё время удивлённые глаза делают , когда им отвечают что НЕТ .
05:23:12 13-01-2024
Нужно с 8 до 23 продавать. Тогда и пропадет всякий смысл обходить законы. А кому нужно выпить он и так найдет где купить если даже совсем продажи не будет.
07:58:05 13-01-2024
Про то и речь, что наши слуги народа только о себе и думают. Половина пивнушек в их владении,они и бабки загребают. Я бы лучше в магазине спокойно закупился ,чем в эти обрыгаловки ходить, за бешенные бабки шнягу покупать всякую.делайте как во всей стране.
20:07:17 13-01-2024
Намного меньше стало во дворах отмороженного молодняка с пивом вечерами. Намного меньше шарахающихся на улице пьяных - только наливайки обходить, и все, там они как мухи по крыльцу ползают, встать уже не всегда могут, а в нормальном магазине после 21 все спокойно. Привыкнуть покупать алкоголь впрок легко - как и все остальное, никто не бегает каждый день за пачкой спагетти или 100 граммами колбасы.