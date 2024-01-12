"Людям неудобно". Депутаты о продлении времени продажи алкоголя на Алтае

Сейчас алкоголь в Алтайском крае продают с 09:00 до 21:00, теперь время продажи хотят увеличить на час или два

12 января 2024, 15:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Время продажи алкоголя могут увеличить в Алтайском крае до 22 или 23 часов. Соответствующий законопроект внесет на рассмотрение депутатов регионального парламента в ближайшее время уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Amic.ru выяснил у омбудсмена, с чем это связано, а также узнал мнения народных избранников об инициативе.

Почему в Алтайском крае предлагают увеличить время продажи алкоголя?

Увеличение времени продажи алкоголя в Алтайском крае продиктовано, в первую очередь, интересами людей, отметил в беседе с amic.ru уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. Анализ получаемой выручки так называемыми "наливайками" показал, что 30% продаж приходится на промежуток с 21 до 23 часов, в то время, когда обычные магазины торговать пивом или более крепким алкоголем по закону уже не могут.

"После 21:00 в городах люди идут в "наливайки", потому что в это время алкоголь продают только там. Отмечу, не всегда качественный. В связи с действующим ограничением в селах многие магазины работают только до 21:00. А населению неудобен такой график, например, вечером даже продуктов уже не купишь. Кроме того, там процветает торговля самогоном и суррогатным алкоголем. В результате в Алтайском крае один из самых высоких показателей по отравлениям суррогатом в России", – говорит Андрей Осипов.

Логично было бы создать равные условия для всех участников рынка, тем более что в торговых сетях продают только легальный алкоголь, а все продажи проходят через ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Здесь подпольных вариантов быть просто не может, объясняет эксперт.

"Почему приличный человек сейчас не имеет возможности зайти купить бутылку пива и пойти домой. Мы должны учитывать интересы народа. Например, соседняя Республика Алтай придерживается федеральных стандартов: там продают алкоголь до 23:00. В итоге туристы, которые приезжают отдыхать на Аю, идут в Соузгу. Это неудобно. Это ставит предпринимателей в невыгодные условия. Кроме того, влияет на пополнение регионального бюджета", – объясняет Андрей Осипов.

Собеседник агентства отмечает, что сейчас решается вопрос, когда именно законопроект будет внесен на рассмотрение в АКЗС: в январе или в феврале.

Что об этом предложении думают депутаты АКЗС?

У инициативы есть как плюсы, так и минусы, считает депутат от фракции КПРФ Антон Арцибашев. С одной стороны, увеличение времени продажи алкоголя позволило бы обеспечить равные условия для торговых сетей и магазинов, которые сейчас после 21:00 не имеют права торговать спиртным. Зато такая возможность есть у так называемых "наливаек".

С другой стороны, увеличивается доступность алкоголя, в том числе "дешевого", что может привести к увеличению потребления и росту преступлений на почве опьянения в вечерний период.

"Мы еще не приняли решение, как будем голосовать. Все за и против с коллегами обсудим на заседании фракции 24 января. В первую очередь необходимо учитывать статистику, как введенное с 2011 года ограничение по продаже до 21:00 повлияло на здоровье населения в регионе и есть ли какая-то корреляция. Будем еще общаться с медиками, чтобы прийти к выводам", – отметил Арцибашев.

Что касается статистики преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, их депутат уже изучил. Сказать, что ограничения позволили их снизить, нельзя, говорит Арцибашев. По его словам, до 2016 года в Алтайском крае, наоборот, наблюдался их рост. Но он подчеркнул, что нужно учитывать и другие факторы, в первую очередь – социально-экономическое положение людей.

Депутат АКЗС от партии "Единая Россия" Владимир Лещенко предлагаемый законопроект категорически не поддерживает. С позиции врача он отмечает, что это принесет вред обществу. В первую очередь, по его словам, нужно думать о сохранении здоровья граждан.

"Я считаю достижением, что в Алтайском крае более 10 лет назад было введено это ограничение – не все регионы подошли к такой норме так строго. Это и существенная мера по снижению алкоголизма, и профилактика правонарушений. Кроме того, мы к увеличению времени продажи алкоголя не готовы: в регионе нет ни одного вытрезвителя", - говорит депутат.

Доводы о том, что вырастут доходы бюджета от продажи крепкого алкоголя, для него звучат неубедительно, потому что прибыль с акцизов в основном пойдет в регионы-производители, отметил собеседник агентства.

Коммунист Вячеслав Лаптев, напротив, убежден, что сроки продажи спиртного нужно увеличить и не до 22, а до 23 часов. Для обоснования своей позиции он привел сразу несколько аргументов.

"Практически всю жизнь я прожил в селе и занимался сельским хозяйством. Рабочий день в сезон заканчивается, когда темнеет. По дороге домой нужно заехать в магазин за продуктами, а они все закрыты: для торговых точек в деревнях алкоголь – значимая доля прибыли. В итоге я элементарно не могу купить продукты, мыло или консервы. Если продажу алкоголя продлят до 23:00, то сельские магазины изменят график работы", – считает Лаптев.

Возможный рост потребления алкоголя представитель фракции КПРФ считает спорным. В чем он точно уверен, так это в том, что увеличится выручка у торговых сетей, но при этом снизится у мелких предпринимателей – владельцев "наливаек". Лаптев также отметил, что алкоголь там нередко сомнительного происхождения.

Депутат АКЗС "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова идею об увеличении времени продажи алкоголя категорически не поддерживает. Если человеку нужно спиртное, его можно приобрести заранее, отмечает парламентарий.

"Инициативу объясняют тем, что люди на селе якобы даже продукты после 21:00 купить не могут, так как магазины закрываются. Но если человеку нужен хлеб, его можно купить днем. Либо это могут сделать его родные. Я против продления времени продажи алкоголя", – отметила Евгения Боровикова.