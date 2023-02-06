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Томенко поручил проиндексировать отдельные социальные выплаты до уровня 11,9%

Мера коснётся тех субсидий, которые при планировании бюджета на 2023 год индексировали на 5,5%

06 февраля 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил проиндексировать ряд социальных выплат до уровня 11,9%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

"Мы при подготовке бюджета на 2023 год предусмотрели индексацию отдельных социальных выплат на 5,5%. Считаю необходимым доиндексировать до величины 11,9% отдельные социальные выплаты, чтобы быть в унисон с федеральными решениями, и распространить это действие на период с 1 января", – заявил губернатор, отметив, что с 1 февраля правительство России решило проиндексировать ряд выплат на 11,9%. 

Как отметила глава Минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина, в Алтайском крае ежемесячно растёт число получателей социальных выплат. В частности, более чем 66 тысяч семей получили субсидии на ЖКХ. По оперативным данным министра, в январе 2023 года право на субсидию получили ещё около 8 тысяч семей.

 

Комментарии 4

  • Народ нищает вот и растет число за соц. льготами.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • ВВП вырастет. Молодец. А вот если бы цены снизили то эффективность экономики по валу бы сократилась. Все же в деньгах измеряется. ;)
    06 февраля, Гость   Ответить
  • что с 1 февраля правительство России решило проиндексировать ряд выплат на 11,9%. ----лучше всего была проиндексирована выплата граждан за ЖКХ.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • А мне пенсию по инвалидности подняли на 181 руб., от счастья аж дыхание перехватило.
    07 февраля, Гость   Ответить
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