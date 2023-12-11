Томенко поручил проверить "волнующие" цены на яйца и курятину в Алтайском крае
Чтобы цены на все основные продукты питания оставались приемлемыми для всех жителей края
11 декабря 2023, 13:18, ИА Амител
Губернатор Виктор Томенко заявил, что Алтайский край – один из ключевых аграрных регионов в стране, поэтому цены на продукты, особенно на яйца и мясо птицы, очень волнуют местных жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Поручил членам правительства дополнительно уточнить все детали, касающиеся ценообразования. Там, где возможно повлиять на этот процесс, необходимо это сделать, чтобы цены на все основные продукты питания оставались приемлемыми для всех жителей края", – подчеркнул Томенко.
Этот вопрос уже подробно рассмотрели 11 декабря на оперативном совещании правительства. Оказалось, что по итогам 11 месяцев 2023 года произвели яиц на 29 млн больше, чем за этот же период 2022-го. А к концу года прогнозируется выход на мощность около 1,1 млрд яиц.
Рост объемов производства произошел благодаря реализации инвестпроектов на птицефабриках "Комсомольская" и "Молодежная". К примеру, на "Комсомольской" были установлены современные десятиярусные птичники.
Также выросло и производство мяса птицы. В частности, модернизация конвейерной линии позволила увеличить мощность до 10 тысяч голов птицы в час.
13:28:01 11-12-2023
ну снизят на 30 копеек
13:33:18 11-12-2023
- "Этот вопрос уже подробно рассмотрели 11 декабря на оперативном совещании правительства." День только начался а уже рассмотрели, не ужели наш губернатор, читает наши вопли про яйца и кур?
13:53:35 11-12-2023
Так случилось, что с сентября эти самые яйца куриные резко взметнулись. С 80,7 ₽ за десяток до 111 ₽ на прошлой неделе. За год рост получился где в районе 36%. Ну и бонусом прошла инфа, что российские власти дали добро на импорт яиц из Турции, который, видимо, был ограничен в силу каких-то ветеринарных причин. Но все уже забыли более чем 50-процентный рост цен на яйца осенью-зимой 2020 года. И последующее падение взад-назад. Не все в курсе, но в богоугодных США за прошлый год яйца куриные подорожали что-то где-то процентов на 200. Вам с этим будет легче жить?
14:02:32 11-12-2023
Всё произошло одновременно по всей стране во всех торговых сетях, что лишь лишний раз доказывает, что имеет место картельный сговор.
14:35:36 11-12-2023
Гость (14:02:32 11-12-2023) Всё произошло одновременно по всей стране во всех торговых с... Капитализм, а при нём самое главное получить прибыль. Это не при советах жить.
14:05:59 11-12-2023
В Калининградской области губернатор Антон Алиханов посоветовал жителям, недовольным высокими ценами на яйца, покупать яйца… подешевле. А именно, сделать выбор в пользу мелких и средних яиц. «Они и для здоровья полезнее», – сказал он в ТВ эфире во время прямой линии.
14:15:52 11-12-2023
Это началась предвыборная президентская кампания. 😆
14:31:29 11-12-2023
Что интерсно, бОльшая часть яиц теперь вообще не продаётся, протухает и идёт на выброс.
14:37:55 11-12-2023
Цены волнуются раз, цены волнуются два, цены волнуется три - цены на яица на месте замри!
14:46:39 11-12-2023
Теперь на НГ главное блюдо будет курочка и яйки - шикану!!!
15:24:48 11-12-2023
Когда в твой кошелëк залезают, это очень волнительно. А если при этом твой кошелëк в твоëм кормане лежит, то щекотно.
22:03:29 11-12-2023
Вот так разобрались!!! Яйца вообще исчезли в Ленте. Куры стоят, как перелетные из Австралии
07:42:03 12-12-2023
Владимир (22:03:29 11-12-2023) Куры стоят, как перелетные из Австралии.. Кстати может нам страусов начнут поставлять)
07:07:20 12-12-2023
Десяток кур на балконе и нет проблем
10:25:19 12-12-2023
Не разбираться надо, что у нас делают по-полгода, а приказать вернуться к старым ценам. Что слабо нашей переизбранной власти? А для чего вас выбрали ? Что-бы вы ездили на открытия ? Кстати когда в музей приедете?
14:45:11 15-12-2023
Алтайский край,фабрики,это выходит всё чужое,раз цены не успевают взлетать на мясо кур и яйца.Тогда и земли ,где выращивают зерно,тоже не принадлежат краю .Куда катимся....