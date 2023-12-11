НОВОСТИОбщество

Томенко поручил проверить "волнующие" цены на яйца и курятину в Алтайском крае

Чтобы цены на все основные продукты питания оставались приемлемыми для всех жителей края

11 декабря 2023, 13:18, ИА Амител

Телеграм-канал Виктора Томенко
Телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Виктор Томенко заявил, что Алтайский край – один из ключевых аграрных регионов в стране, поэтому цены на продукты, особенно на яйца и мясо птицы, очень волнуют местных жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Поручил членам правительства дополнительно уточнить все детали, касающиеся ценообразования. Там, где возможно повлиять на этот процесс, необходимо это сделать, чтобы цены на все основные продукты питания оставались приемлемыми для всех жителей края", – подчеркнул Томенко.

Этот вопрос уже подробно рассмотрели 11 декабря на оперативном совещании правительства. Оказалось, что по итогам 11 месяцев 2023 года произвели яиц на 29 млн больше, чем за этот же период 2022-го. А к концу года прогнозируется выход на мощность около 1,1 млрд яиц.

Рост объемов производства произошел благодаря реализации инвестпроектов на птицефабриках "Комсомольская" и "Молодежная". К примеру, на "Комсомольской" были установлены современные десятиярусные птичники.

Также выросло и производство мяса птицы. В частности, модернизация конвейерной линии позволила увеличить мощность до 10 тысяч голов птицы в час.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Виктор Томенко Алтайский край цены

Комментарии 16

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Гость

13:28:01 11-12-2023

ну снизят на 30 копеек

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Гость

13:33:18 11-12-2023

- "Этот вопрос уже подробно рассмотрели 11 декабря на оперативном совещании правительства." День только начался а уже рассмотрели, не ужели наш губернатор, читает наши вопли про яйца и кур?

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ВВП

13:53:35 11-12-2023

Так случилось, что с сентября эти самые яйца куриные резко взметнулись. С 80,7 ₽ за десяток до 111 ₽ на прошлой неделе. За год рост получился где в районе 36%. Ну и бонусом прошла инфа, что российские власти дали добро на импорт яиц из Турции, который, видимо, был ограничен в силу каких-​то ветеринарных причин. Но все уже забыли более чем 50-​процентный рост цен на яйца осенью-​зимой 2020 года. И последующее падение взад-​назад. Не все в курсе, но в богоугодных США за прошлый год яйца куриные подорожали что-​то где-​то процентов на 200. Вам с этим будет легче жить?

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Гость

14:02:32 11-12-2023

Всё произошло одновременно по всей стране во всех торговых сетях, что лишь лишний раз доказывает, что имеет место картельный сговор.

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ВВП

14:35:36 11-12-2023

Гость (14:02:32 11-12-2023) Всё произошло одновременно по всей стране во всех торговых с... Капитализм, а при нём самое главное получить прибыль. Это не при советах жить.

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Гость

14:05:59 11-12-2023

В Калининградской области губернатор Антон Алиханов посоветовал жителям, недовольным высокими ценами на яйца, покупать яйца… подешевле. А именно, сделать выбор в пользу мелких и средних яиц. «Они и для здоровья полезнее», – сказал он в ТВ эфире во время прямой линии.

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Вы не понимаете

14:15:52 11-12-2023

Это началась предвыборная президентская кампания. 😆

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Гость

14:31:29 11-12-2023

Что интерсно, бОльшая часть яиц теперь вообще не продаётся, протухает и идёт на выброс.

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Гость

14:37:55 11-12-2023

Цены волнуются раз, цены волнуются два, цены волнуется три - цены на яица на месте замри!

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Гость

14:46:39 11-12-2023

Теперь на НГ главное блюдо будет курочка и яйки - шикану!!!

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Гость

15:24:48 11-12-2023

Когда в твой кошелëк залезают, это очень волнительно. А если при этом твой кошелëк в твоëм кормане лежит, то щекотно.

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Владимир

22:03:29 11-12-2023

Вот так разобрались!!! Яйца вообще исчезли в Ленте. Куры стоят, как перелетные из Австралии

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Гость

07:42:03 12-12-2023

Владимир (22:03:29 11-12-2023) Куры стоят, как перелетные из Австралии.. Кстати может нам страусов начнут поставлять)

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...

07:07:20 12-12-2023

Десяток кур на балконе и нет проблем

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Гость

10:25:19 12-12-2023

Не разбираться надо, что у нас делают по-полгода, а приказать вернуться к старым ценам. Что слабо нашей переизбранной власти? А для чего вас выбрали ? Что-бы вы ездили на открытия ? Кстати когда в музей приедете?

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Гость

14:45:11 15-12-2023

Алтайский край,фабрики,это выходит всё чужое,раз цены не успевают взлетать на мясо кур и яйца.Тогда и земли ,где выращивают зерно,тоже не принадлежат краю .Куда катимся....

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