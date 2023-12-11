Томенко поручил проверить "волнующие" цены на яйца и курятину в Алтайском крае

Чтобы цены на все основные продукты питания оставались приемлемыми для всех жителей края

11 декабря 2023, 13:18, ИА Амител

Телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Виктор Томенко заявил, что Алтайский край – один из ключевых аграрных регионов в стране, поэтому цены на продукты, особенно на яйца и мясо птицы, очень волнуют местных жителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Поручил членам правительства дополнительно уточнить все детали, касающиеся ценообразования. Там, где возможно повлиять на этот процесс, необходимо это сделать, чтобы цены на все основные продукты питания оставались приемлемыми для всех жителей края", – подчеркнул Томенко.

Этот вопрос уже подробно рассмотрели 11 декабря на оперативном совещании правительства. Оказалось, что по итогам 11 месяцев 2023 года произвели яиц на 29 млн больше, чем за этот же период 2022-го. А к концу года прогнозируется выход на мощность около 1,1 млрд яиц.

Рост объемов производства произошел благодаря реализации инвестпроектов на птицефабриках "Комсомольская" и "Молодежная". К примеру, на "Комсомольской" были установлены современные десятиярусные птичники.

Также выросло и производство мяса птицы. В частности, модернизация конвейерной линии позволила увеличить мощность до 10 тысяч голов птицы в час.