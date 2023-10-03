Томенко поручил разобраться с поставками газа для алтайских аграриев
Письмо с просьбой увеличить объемы поставок направили федеральным властям
03 октября 2023, 19:28, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил разобраться с вопросом поставок газа алтайским аграриям. Он необходим для сушки зерна.
На данный момент убрано около 60% урожая. Требуется сушка около миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 700 тысяч тонн масличных культур. Для этого аграриям потребуется около двух тысяч тонн газа.
Томенко пояснил, что топливо поставляется в регион через терминал в Барабинске. Администрация ведет постоянный мониторинг ситуации.
Федеральным властям направили письмо с просьбой увеличить поставку пропан-бутановой смеси краевым аграриям.
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