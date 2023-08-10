Томенко поручил разработать уникальный селекционный комбайн для Алтайского края
Глава региона похвалил алтайских селекционеров и отметил их значительный вклад в развитие семеноводства
10 августа 2023, 15:17, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил федеральный центр агробиотехнологий, где разрабатываются уникальные сорта сельскохозяйственных культур.
Главе региона показали пшеницу, которая выведена специально для климата Алтайского края. Также продемонстрировали посевы сорта сои "альфа", который создали при поддержке гранта из краевого бюджета в размере 2,5 млн рублей. По мнению ученых, этот сорт будет пользоваться большим спросом у аграриев.
Директор центра Алексей Гаркуша рассказал, что выведенные сорта пользуются спросом не только в России, но и в зарубежных странах. Томенко похвалил алтайских селекционеров и отметил их значительный вклад в развитие семеноводства в России.
"Мы понимаем всю важность этой работы. Мы сегодня большую поддержку предоставляем отрасли сельского хозяйства. Если будет достаточно усилий и финансирование приложено, то и дальше по всей цепочке будут успехи. Я дам поручение Министерству сельского хозяйства края и Министерству промышленности, чтобы они вместе с нашими сельхозмашиностроителями посмотрели, что можно сделать. Техника нужна, она позволит эту работу вести на еще более высоком уровне", – указал глава региона.
15:30:45 10-08-2023
И где в тексте о разработке селекционного комбайна?