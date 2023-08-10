Томенко поручил разработать уникальный селекционный комбайн для Алтайского края

Глава региона похвалил алтайских селекционеров и отметил их значительный вклад в развитие семеноводства

10 августа 2023, 15:17, ИА Амител









































































































Виктор Томенко в центре агробиотехнологий / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил федеральный центр агробиотехнологий, где разрабатываются уникальные сорта сельскохозяйственных культур.

Главе региона показали пшеницу, которая выведена специально для климата Алтайского края. Также продемонстрировали посевы сорта сои "альфа", который создали при поддержке гранта из краевого бюджета в размере 2,5 млн рублей. По мнению ученых, этот сорт будет пользоваться большим спросом у аграриев.

Директор центра Алексей Гаркуша рассказал, что выведенные сорта пользуются спросом не только в России, но и в зарубежных странах. Томенко похвалил алтайских селекционеров и отметил их значительный вклад в развитие семеноводства в России.