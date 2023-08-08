НОВОСТИЭкономика

Томенко: площадь орошаемых земель на Алтае можно увеличить почти в 10 раз

Глава региона подчеркнул, что система мелиорации начинает возрождаться

08 августа 2023, 16:50, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил на совещании, как в регионе возрождается система мелиорации и как это скажется на развитии сельского хозяйства.

Томенко в ходе мероприятия напомнил, что погодные условия в этом году были неблагоприятными – особенно в степной зоне. Однако хозяйства, которые применяли инновационные технологии и заботились об орошении земель, добились хороших результатов.

Более того, при внедрении системы орошения можно пользоваться мерами поддержки. Например, компенсировать до 50% затрат на разработку проектно-сметной документации на орошаемые участки. Также из краевого бюджета возмещается 50% стоимости поливальных машин.

"Система мелиорации начинает возрождаться. Потенциально в обороте региона может работать порядка 70 тысяч гектаров поливных участков. Сегодня мы задействуем около восьми тысяч гектаров. Перспективы развития у нас большие", – подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что применение оросительных систем принесет новый импульс развития сельского хозяйства в Алтайском крае.

Министр Решетников поблагодарил губернатора Томенко за развитие Алтайского края

По словам федерального министра, "те цифры роста, которые показывает российская экономика, рождаются на предприятиях Алтайского края
НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край сельское хозяйство Хорошие новости

Комментарии 8

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Старый мелиоратор

16:59:30 08-08-2023

Хватилась кума, когда ночка прошла. Каналы заилены, трубопроводы сгнили, насосные и дождевальные машины давно растащены...

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Гость

17:51:02 08-08-2023

Украл идею у очень активного конкурента! Депутат Балуев давно предлагает развернуть реки с севера орошать Алтайский край! Чтобы урожаи были лучше чем в загнивающей Германии, где с гектара собирают геи и супостаты по 40 центнеров!

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Гость

11:27:09 09-08-2023

Гость (17:51:02 08-08-2023) Украл идею у очень активного конкурента! Депутат Балуев давн... Патрис Лумумба ещё хотя бы один раз приплывёт в Барнаул , если реки вспять в планах ?

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Гость

18:20:28 08-08-2023

Можно увеличить хоть в 100 раз, только стоимость электроэнергии в столько же раз уменьшить.

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Гость

18:22:18 08-08-2023

Томенко очнулся , о -) А где ты был все годы с прошлых выборов то, любезный , а ? Нечего сказать?

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Гость

07:20:19 09-08-2023

Гость (18:22:18 08-08-2023) Томенко очнулся , о -) А где ты был все годы с прошлых вы... Как это нечего сказать ? Всё проще , если нет никаких планов что-то делать , ничего не будет сделанного , окажется вялое брожение из стороны в сторону безрезультатное . Ведь нужен план , намеченные достигаемые цели , надо написать на листке бумаги список дел которые необходимо сделать , желательно по порядку очерёдности дел и потом эти дела делать одно за другим . В уме не удержать в мыслях контроль результативности работы . Даже в элементарном , если написать на листке бумаги план , сварить борщ , отутюжить рубашки , протереть пыль на подоконнике , всё получится , всё волшебно окажется сделанным , ведь без такого элементарного плана намеченных дел окажется какой-нибудь просмотр телепередач по телевизору или безрезультатное брожение из стороны в сторону в мыслях безвыходности ситуации . Чистый лист бумаги спасение , на котором можно написать план намеченных дел .

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Гость

07:31:29 09-08-2023

Гость (18:22:18 08-08-2023) Томенко очнулся , о -) А где ты был все годы с прошлых вы... Всё идёт по плану .

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гость

22:35:23 08-08-2023

О как

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