Томенко: площадь орошаемых земель на Алтае можно увеличить почти в 10 раз
Глава региона подчеркнул, что система мелиорации начинает возрождаться
08 августа 2023, 16:50, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил на совещании, как в регионе возрождается система мелиорации и как это скажется на развитии сельского хозяйства.
Томенко в ходе мероприятия напомнил, что погодные условия в этом году были неблагоприятными – особенно в степной зоне. Однако хозяйства, которые применяли инновационные технологии и заботились об орошении земель, добились хороших результатов.
Более того, при внедрении системы орошения можно пользоваться мерами поддержки. Например, компенсировать до 50% затрат на разработку проектно-сметной документации на орошаемые участки. Также из краевого бюджета возмещается 50% стоимости поливальных машин.
"Система мелиорации начинает возрождаться. Потенциально в обороте региона может работать порядка 70 тысяч гектаров поливных участков. Сегодня мы задействуем около восьми тысяч гектаров. Перспективы развития у нас большие", – подчеркнул Томенко.
Глава региона отметил, что применение оросительных систем принесет новый импульс развития сельского хозяйства в Алтайском крае.
16:59:30 08-08-2023
Хватилась кума, когда ночка прошла. Каналы заилены, трубопроводы сгнили, насосные и дождевальные машины давно растащены...
17:51:02 08-08-2023
Украл идею у очень активного конкурента! Депутат Балуев давно предлагает развернуть реки с севера орошать Алтайский край! Чтобы урожаи были лучше чем в загнивающей Германии, где с гектара собирают геи и супостаты по 40 центнеров!
11:27:09 09-08-2023
Гость (17:51:02 08-08-2023) Украл идею у очень активного конкурента! Депутат Балуев давн... Патрис Лумумба ещё хотя бы один раз приплывёт в Барнаул , если реки вспять в планах ?
18:20:28 08-08-2023
Можно увеличить хоть в 100 раз, только стоимость электроэнергии в столько же раз уменьшить.
18:22:18 08-08-2023
Томенко очнулся , о -) А где ты был все годы с прошлых выборов то, любезный , а ? Нечего сказать?
07:20:19 09-08-2023
Гость (18:22:18 08-08-2023) Томенко очнулся , о -) А где ты был все годы с прошлых вы... Как это нечего сказать ? Всё проще , если нет никаких планов что-то делать , ничего не будет сделанного , окажется вялое брожение из стороны в сторону безрезультатное . Ведь нужен план , намеченные достигаемые цели , надо написать на листке бумаги список дел которые необходимо сделать , желательно по порядку очерёдности дел и потом эти дела делать одно за другим . В уме не удержать в мыслях контроль результативности работы . Даже в элементарном , если написать на листке бумаги план , сварить борщ , отутюжить рубашки , протереть пыль на подоконнике , всё получится , всё волшебно окажется сделанным , ведь без такого элементарного плана намеченных дел окажется какой-нибудь просмотр телепередач по телевизору или безрезультатное брожение из стороны в сторону в мыслях безвыходности ситуации . Чистый лист бумаги спасение , на котором можно написать план намеченных дел .
07:31:29 09-08-2023
Гость (18:22:18 08-08-2023) Томенко очнулся , о -) А где ты был все годы с прошлых вы... Всё идёт по плану .
22:35:23 08-08-2023
О как