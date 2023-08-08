Томенко: площадь орошаемых земель на Алтае можно увеличить почти в 10 раз

Глава региона подчеркнул, что система мелиорации начинает возрождаться

08 августа 2023, 16:50, ИА Амител





















































































































Виктор Томенко на совещании по мелиорации / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил на совещании, как в регионе возрождается система мелиорации и как это скажется на развитии сельского хозяйства.

Томенко в ходе мероприятия напомнил, что погодные условия в этом году были неблагоприятными – особенно в степной зоне. Однако хозяйства, которые применяли инновационные технологии и заботились об орошении земель, добились хороших результатов.

Более того, при внедрении системы орошения можно пользоваться мерами поддержки. Например, компенсировать до 50% затрат на разработку проектно-сметной документации на орошаемые участки. Также из краевого бюджета возмещается 50% стоимости поливальных машин.

"Система мелиорации начинает возрождаться. Потенциально в обороте региона может работать порядка 70 тысяч гектаров поливных участков. Сегодня мы задействуем около восьми тысяч гектаров. Перспективы развития у нас большие", – подчеркнул Томенко.

Глава региона отметил, что применение оросительных систем принесет новый импульс развития сельского хозяйства в Алтайском крае.