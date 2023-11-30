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"Осталось навести красоту". Томенко посетил церемонию открытия обновленного моста

Губернатор прошелся по путепроводу вместе с главой Барнаула и председателем АКЗС

30 ноября 2023, 12:07, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пришел на церемонию открытия обновленного моста на проспекте Ленина, сообщает корреспондент amic.ru.

Томенко подчеркнул, что если бы не президент России Владимир Путин, то в Барнауле транспорт ездил бы по старому мосту. А сейчас – новый, красивый и надежный путепровод.

Главе региона рассказали, что рабочая комиссия подписала акт по запуску движения. Остались лишь небольшие косметические работы.

"На следующий год остались работы по наведению красоты: укладка плитки и асфальтобетона", – сообщили губернатору.

Томенко прошелся по мосту вместе с главой администрации Барнаула Вячеславом Франком и председателем АКЗС Александром Романенко.

Барнаул Мост на Новом рынке
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Комментарии 8

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Гость

12:11:42 30-11-2023

А где красная ленточка? Карлин бы обязательно ленточку резал

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Гость

12:13:33 30-11-2023

Спасибо Путину за это.

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Гость

12:37:13 30-11-2023

Гость (12:13:33 30-11-2023) Спасибо Путину за это.... Почему тебя нет в новости про роддом, который закрывается потому что рожать стали в два раза меньше, со своим спасибо Путину ))))

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Гость

12:13:33 30-11-2023

Недострой это ладно - главное чтобы сам мост выдержал.

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Гость

12:20:46 30-11-2023

А как же старая добрая традиция? Груженные самосвалы, а все ответственные в это время под мостом.

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Гость

12:21:24 30-11-2023

И что затылки показывать? Мост покажите! Я там не езжу, интересно.

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Гость

12:51:14 30-11-2023

Гость (12:21:24 30-11-2023) И что затылки показывать? Мост покажите! Я там не езжу, инте... затылки смотри.. когда еще увидишь)))

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Гость

13:03:32 30-11-2023

И обязательно Путина приплести - ведь именно он с нас дань собирает, а потом мосты строит

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