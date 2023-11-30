"Осталось навести красоту". Томенко посетил церемонию открытия обновленного моста
Губернатор прошелся по путепроводу вместе с главой Барнаула и председателем АКЗС
30 ноября 2023, 12:07, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пришел на церемонию открытия обновленного моста на проспекте Ленина, сообщает корреспондент amic.ru.
Томенко подчеркнул, что если бы не президент России Владимир Путин, то в Барнауле транспорт ездил бы по старому мосту. А сейчас – новый, красивый и надежный путепровод.
Главе региона рассказали, что рабочая комиссия подписала акт по запуску движения. Остались лишь небольшие косметические работы.
"На следующий год остались работы по наведению красоты: укладка плитки и асфальтобетона", – сообщили губернатору.
Томенко прошелся по мосту вместе с главой администрации Барнаула Вячеславом Франком и председателем АКЗС Александром Романенко.
12:11:42 30-11-2023
А где красная ленточка? Карлин бы обязательно ленточку резал
12:13:33 30-11-2023
Спасибо Путину за это.
12:37:13 30-11-2023
Гость (12:13:33 30-11-2023) Спасибо Путину за это.... Почему тебя нет в новости про роддом, который закрывается потому что рожать стали в два раза меньше, со своим спасибо Путину ))))
12:13:33 30-11-2023
Недострой это ладно - главное чтобы сам мост выдержал.
12:20:46 30-11-2023
А как же старая добрая традиция? Груженные самосвалы, а все ответственные в это время под мостом.
12:21:24 30-11-2023
И что затылки показывать? Мост покажите! Я там не езжу, интересно.
12:51:14 30-11-2023
Гость (12:21:24 30-11-2023) И что затылки показывать? Мост покажите! Я там не езжу, инте... затылки смотри.. когда еще увидишь)))
13:03:32 30-11-2023
И обязательно Путина приплести - ведь именно он с нас дань собирает, а потом мосты строит