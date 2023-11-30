"Осталось навести красоту". Томенко посетил церемонию открытия обновленного моста

Губернатор прошелся по путепроводу вместе с главой Барнаула и председателем АКЗС

30 ноября 2023, 12:07, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пришел на церемонию открытия обновленного моста на проспекте Ленина, сообщает корреспондент amic.ru.

Томенко подчеркнул, что если бы не президент России Владимир Путин, то в Барнауле транспорт ездил бы по старому мосту. А сейчас – новый, красивый и надежный путепровод.

Главе региона рассказали, что рабочая комиссия подписала акт по запуску движения. Остались лишь небольшие косметические работы.

"На следующий год остались работы по наведению красоты: укладка плитки и асфальтобетона", – сообщили губернатору.

Томенко прошелся по мосту вместе с главой администрации Барнаула Вячеславом Франком и председателем АКЗС Александром Романенко.