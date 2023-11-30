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Первые трамваи готовятся пройти по обновленному мосту на проспекте Ленина в Барнауле

Официально общественный транспорт пойдет по мосту 1 декабря

30 ноября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Первые два трамвая, которые запустят с разных сторон, готовятся пройти по обновленному мосту на проспекте Ленина в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru.

"Управлять ими будут муж и жена", – отметил наш корреспондент.

Пока что общественный транспорт пройдет по мосту в рамках торжественной церемонии открытия путепровода. Официально на маршрут он выйдет 1 декабря.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул общественный транспорт Мост на Новом рынке
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Комментарии 20

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Гость

11:19:02 30-11-2023

))))))

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Гость

11:19:32 30-11-2023

Наконец-то достроили

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Евгения

11:21:50 30-11-2023

Сколько суматохи , откройте уже

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Гость

11:30:29 30-11-2023

как это по-нашему, мост готов, но нет надо устроить "открытие", поговорить, а город, город подождет, больше ждали.

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Гость

11:43:45 30-11-2023

Запускайте уже под барабанную дробь

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Гость

11:46:04 30-11-2023

Классная вагоновожатая, наверное передовик производства или шеф-наставник.

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Гость

11:46:13 30-11-2023

трамваи до завтра с шарами будут там стоять?

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Гость

11:50:21 30-11-2023

Раньше были стройки века, а это...

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Гость

11:52:07 30-11-2023

А где новые трамваи для презентации?

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Гость

11:55:30 30-11-2023

Гость (11:52:07 30-11-2023) А где новые трамваи для презентации?... боятся однако, а вдруг...

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Не нойте

11:53:57 30-11-2023

Как вы уже задушили ныть про мост. Его сделали. Он новый, он больше, он сейчас открывается. Радуйтесь уже. А если бы его сейчас не сделали, то не известно, как бы все пошло, случись какая-то авария с мостом. И его бы пришлось экстренно закрывать, придумывать, где взять деньги на ремонт, делать спешно все то же самое, но не имея представления, как и когда получится. И все могло бы быть не так шоколадно - плановые полтора года, а неизвестно сколько. Нет, все ныли и ныли. Прекратите уже истерику, о радуйтесь наконец

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Гость

11:57:18 30-11-2023

Муж и жена как это романтично))Вот умеют у нас изюминку вставить, ах да су..ны дети!

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Гость

12:09:23 30-11-2023

Автор новости (11:00:18 30-11-2023) "Управлять ими будут муж и жена", - отметил наш корреспондент. Ну для полной правильности обряда хорошо бы сексом на мосту заняться. А так кто-то шарит в традициях.

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Гость

12:19:31 30-11-2023

Может в честь открытия общественного транспорта для пенсионеров бесплатный проезд сделаете дорогие чиновники - можно на новый рынок хоть один денек сьездить бесплатно, а то пенсия увы очень маленькая.Спасибо.

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Гость

09:40:53 01-12-2023

Гость (12:19:31 30-11-2023) Может в честь открытия общественного транспорта для пенсионе... А в связи с чем такая дифференциация, у пенсионеров что штаны малиновые, если делать бесплатно в этот день то для всех, но уже поздно...

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Гость

12:21:24 30-11-2023

В наше нелегкое время это настоящее событие. Думал я что не успеют в срок. Но объективно молодцы все, губернатор, мэр, и конечно подрядчик...

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Гость

12:24:40 30-11-2023

Первые два трамвая, которые запустят с разных сторон, готовятся пройти по обновленному мосту - А почему один трамвай только нафотали? И где новые трамваи?

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Гость

12:33:41 30-11-2023

Гость (12:24:40 30-11-2023) Первые два трамвая, которые запустят с разных сторон, готовя... Там же где и новые автобусы.

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Гость

12:37:48 30-11-2023

Браво, строители!!!

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Гость

13:14:57 30-11-2023

Трамваи то Новые Али старые

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