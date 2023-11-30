Первые трамваи готовятся пройти по обновленному мосту на проспекте Ленина в Барнауле
Официально общественный транспорт пойдет по мосту 1 декабря
30 ноября 2023, 11:16, ИА Амител
Фото: amic.ru
Первые два трамвая, которые запустят с разных сторон, готовятся пройти по обновленному мосту на проспекте Ленина в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru.
"Управлять ими будут муж и жена", – отметил наш корреспондент.
Пока что общественный транспорт пройдет по мосту в рамках торжественной церемонии открытия путепровода. Официально на маршрут он выйдет 1 декабря.
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11:19:02 30-11-2023
))))))
11:19:32 30-11-2023
Наконец-то достроили
11:21:50 30-11-2023
Сколько суматохи , откройте уже
11:30:29 30-11-2023
как это по-нашему, мост готов, но нет надо устроить "открытие", поговорить, а город, город подождет, больше ждали.
11:43:45 30-11-2023
Запускайте уже под барабанную дробь
11:46:04 30-11-2023
Классная вагоновожатая, наверное передовик производства или шеф-наставник.
11:46:13 30-11-2023
трамваи до завтра с шарами будут там стоять?
11:50:21 30-11-2023
Раньше были стройки века, а это...
11:52:07 30-11-2023
А где новые трамваи для презентации?
11:55:30 30-11-2023
Гость (11:52:07 30-11-2023) А где новые трамваи для презентации?... боятся однако, а вдруг...
11:53:57 30-11-2023
Как вы уже задушили ныть про мост. Его сделали. Он новый, он больше, он сейчас открывается. Радуйтесь уже. А если бы его сейчас не сделали, то не известно, как бы все пошло, случись какая-то авария с мостом. И его бы пришлось экстренно закрывать, придумывать, где взять деньги на ремонт, делать спешно все то же самое, но не имея представления, как и когда получится. И все могло бы быть не так шоколадно - плановые полтора года, а неизвестно сколько. Нет, все ныли и ныли. Прекратите уже истерику, о радуйтесь наконец
11:57:18 30-11-2023
Муж и жена как это романтично))Вот умеют у нас изюминку вставить, ах да су..ны дети!
12:09:23 30-11-2023
Автор новости (11:00:18 30-11-2023) "Управлять ими будут муж и жена", - отметил наш корреспондент. Ну для полной правильности обряда хорошо бы сексом на мосту заняться. А так кто-то шарит в традициях.
12:19:31 30-11-2023
Может в честь открытия общественного транспорта для пенсионеров бесплатный проезд сделаете дорогие чиновники - можно на новый рынок хоть один денек сьездить бесплатно, а то пенсия увы очень маленькая.Спасибо.
09:40:53 01-12-2023
Гость (12:19:31 30-11-2023) Может в честь открытия общественного транспорта для пенсионе... А в связи с чем такая дифференциация, у пенсионеров что штаны малиновые, если делать бесплатно в этот день то для всех, но уже поздно...
12:21:24 30-11-2023
В наше нелегкое время это настоящее событие. Думал я что не успеют в срок. Но объективно молодцы все, губернатор, мэр, и конечно подрядчик...
12:24:40 30-11-2023
Первые два трамвая, которые запустят с разных сторон, готовятся пройти по обновленному мосту - А почему один трамвай только нафотали? И где новые трамваи?
12:33:41 30-11-2023
Гость (12:24:40 30-11-2023) Первые два трамвая, которые запустят с разных сторон, готовя... Там же где и новые автобусы.
12:37:48 30-11-2023
Браво, строители!!!
13:14:57 30-11-2023
Трамваи то Новые Али старые