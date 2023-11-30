Первые трамваи готовятся пройти по обновленному мосту на проспекте Ленина в Барнауле

Официально общественный транспорт пойдет по мосту 1 декабря

30 ноября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Первые два трамвая, которые запустят с разных сторон, готовятся пройти по обновленному мосту на проспекте Ленина в Барнауле, сообщает корреспондент amic.ru.

"Управлять ими будут муж и жена", – отметил наш корреспондент.

Пока что общественный транспорт пройдет по мосту в рамках торжественной церемонии открытия путепровода. Официально на маршрут он выйдет 1 декабря.