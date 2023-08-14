Томенко посетил хлебокомбинат, который модернизируют за 1 млрд рублей

Губернатор указал, что алтайский пищепром кормит всю Россию

14 августа 2023, 12:27, ИА Амител

















































































Виктор Томенко на хлебокомбинате / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил крупнейший хлебокомбинат "Алтайские закрома", где идет масштабная модернизация на сумму более 1 млрд рублей.

Томенко отметил, что инновационное оборудование, которое внедряют на предприятии, произведено в России, в том числе и в крае.

"Мне очень приятно, что все оборудование российское. Это в нынешних условиях важнейшая вещь. По многим моментам – и кулер, и робот – мы первые в России приземляем этот опыт. Это основание для гордости и внимание к краю – все едут посмотреть", – подчеркнул глава региона.

Губернатор указал, что алтайский пищепром кормит Сибирь и всю страну.