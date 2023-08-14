НОВОСТИАлтай

Томенко посетил хлебокомбинат, который модернизируют за 1 млрд рублей

Губернатор указал, что алтайский пищепром кормит всю Россию

14 августа 2023, 12:27, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил крупнейший хлебокомбинат "Алтайские закрома", где идет масштабная модернизация на сумму более 1 млрд рублей.

Томенко отметил, что инновационное оборудование, которое внедряют на предприятии, произведено в России, в том числе и в крае.

"Мне очень приятно, что все оборудование российское. Это в нынешних условиях важнейшая вещь. По многим моментам – и кулер, и робот – мы первые в России приземляем этот опыт. Это основание для гордости и внимание к краю – все едут посмотреть", – подчеркнул глава региона.

Губернатор указал, что алтайский пищепром кормит Сибирь и всю страну.

Томенко поручил разработать уникальный селекционный комбайн для Алтайского края

Глава региона похвалил алтайских селекционеров и отметил их значительный вклад в развитие семеноводства
НОВОСТИОбщество
Виктор Томенко Алтайский край промышленность

Комментарии 8

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1

13:45:37 14-08-2023

Надо раз в год выборы губернатора делать

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Бывалый

13:58:18 14-08-2023

1 (13:45:37 14-08-2023) Надо раз в год выборы губернатора делать... Это точно

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Гость

14:29:02 14-08-2023

Ну тазики может и российские. Что-то даже поручений никаких не дал.

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гость

14:40:58 14-08-2023

робот там кстати китайский, а не российский. Не вводите людей в заблуждение.

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Гость

14:48:39 14-08-2023

Там все оборудование китайское, с российскими бирками Ш

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Гость

15:17:21 14-08-2023

Этот позорный хлебокомбинат вообще следует закрыть. Что такое они добавляют, что их хлеб невозможно кушать? Посмотрите в магазинах - всё полки завалены продукцией этого хлебозавода, потому что покупатель голосует рублём в пользу шестого

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Гость

16:44:24 14-08-2023

Где сейчас Томенко нет?Он есть даже на дверях парикмахерских.

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Василий

17:23:00 14-08-2023

В Рубцовске вот это хлебокомбинат СПАСИБО что спас местный бизнесмен да ещё и продукция какая в губеры бы такого

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