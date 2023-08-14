Томенко посетил хлебокомбинат, который модернизируют за 1 млрд рублей
Губернатор указал, что алтайский пищепром кормит всю Россию
14 августа 2023, 12:27, ИА Амител
Виктор Томенко на хлебокомбинате / Фото: Антон Червяков
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил крупнейший хлебокомбинат "Алтайские закрома", где идет масштабная модернизация на сумму более 1 млрд рублей.
Томенко отметил, что инновационное оборудование, которое внедряют на предприятии, произведено в России, в том числе и в крае.
"Мне очень приятно, что все оборудование российское. Это в нынешних условиях важнейшая вещь. По многим моментам – и кулер, и робот – мы первые в России приземляем этот опыт. Это основание для гордости и внимание к краю – все едут посмотреть", – подчеркнул глава региона.
Губернатор указал, что алтайский пищепром кормит Сибирь и всю страну.
13:45:37 14-08-2023
Надо раз в год выборы губернатора делать
13:58:18 14-08-2023
1 (13:45:37 14-08-2023) Надо раз в год выборы губернатора делать... Это точно
14:29:02 14-08-2023
Ну тазики может и российские. Что-то даже поручений никаких не дал.
14:40:58 14-08-2023
робот там кстати китайский, а не российский. Не вводите людей в заблуждение.
14:48:39 14-08-2023
Там все оборудование китайское, с российскими бирками Ш
15:17:21 14-08-2023
Этот позорный хлебокомбинат вообще следует закрыть. Что такое они добавляют, что их хлеб невозможно кушать? Посмотрите в магазинах - всё полки завалены продукцией этого хлебозавода, потому что покупатель голосует рублём в пользу шестого
16:44:24 14-08-2023
Где сейчас Томенко нет?Он есть даже на дверях парикмахерских.
17:23:00 14-08-2023
В Рубцовске вот это хлебокомбинат СПАСИБО что спас местный бизнесмен да ещё и продукция какая в губеры бы такого