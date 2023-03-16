НОВОСТИОбщество

Томенко посетил котельную в Новоалтайске и пообщался с дорожными рабочими

Губернатор Алтайского края подчеркнул, что за последние годы модернизации объектов ЖКХ в регионе уделялось большое внимание

16 марта 2023, 19:28, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил котельную № 1 в Новоалтайске, которую планируют модернизировать в этом году. Глава региона проконтролировал модернизацию объекта ЖКХ.

Работы в котельной № 1 в Новоалтайске осуществляются в рамках реализации комплексного проекта по реконструкции коммунальных объектов, которые изношены более чем на 60%. Участие в этой программе Томенко отстоял в Минстрое в 2020 году – всего в неё попали пять российских регионов.

На оснащение новоалтайской котельной планируется потратить 278 млн рублей. Модернизация обеспечит бесперебойное теплоснабжение, а также поможет отказаться от угольной котельной, которая оказывает негативное влияние на экологическую обстановку в Новоалтайске.

"Это позволит нам присоединить к этой котельной новые микрорайоны города, в которых в ближайшей перспективе будет проживать до 20 тысяч человек", – подчеркнул глава города Новоалтайска Владимир Бодунов.

Губернатор подчеркнул, что за последние годы модернизации объектов ЖКХ в крае уделялось большое внимание. За последние пять лет были построены 74 модульные котельные, заменены 800 котлов и отремонтированы 300 километров теплосетей.

Также Томенко пообщался с рабочими, которые очищали от снега площадку у поликлиники в Новоалтайске. Он поинтересовался, достаточно ли в городе дорожной техники и поблагодарил работников за нелёгкий труд.

Комментарии 6

  • Он бы лучше бы по дорогам Новоалтайска прокатился, я бы посмотрел как бы он их от благодарил
    16 марта, Гость   Ответить
  • Он бы на аварию на теплоцентрали в Барнауле приехал, да помогбы устранить. А то молчат все, как в рот воды набрали. А сколько народу без тепла сидит?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Вот вот по майской улице в чесноковке
    17 марта, Гость   Ответить
  • Начинается предвыборная кампания
    17 марта, Гость   Ответить
  • Да по Анатолия тоже бы
    17 марта, Гость   Ответить
  • Чесноковка и Белоярск в отношении дорог ,вот где-ж... !
    18 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров