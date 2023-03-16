Томенко посетил котельную в Новоалтайске и пообщался с дорожными рабочими

Губернатор Алтайского края подчеркнул, что за последние годы модернизации объектов ЖКХ в регионе уделялось большое внимание

16 марта 2023, 19:28, ИА Амител





















Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил котельную № 1 в Новоалтайске, которую планируют модернизировать в этом году. Глава региона проконтролировал модернизацию объекта ЖКХ.

Работы в котельной № 1 в Новоалтайске осуществляются в рамках реализации комплексного проекта по реконструкции коммунальных объектов, которые изношены более чем на 60%. Участие в этой программе Томенко отстоял в Минстрое в 2020 году – всего в неё попали пять российских регионов.

На оснащение новоалтайской котельной планируется потратить 278 млн рублей. Модернизация обеспечит бесперебойное теплоснабжение, а также поможет отказаться от угольной котельной, которая оказывает негативное влияние на экологическую обстановку в Новоалтайске.

"Это позволит нам присоединить к этой котельной новые микрорайоны города, в которых в ближайшей перспективе будет проживать до 20 тысяч человек", – подчеркнул глава города Новоалтайска Владимир Бодунов.













Фото: Андрей Каспришин / "Алтайская правда"

Губернатор подчеркнул, что за последние годы модернизации объектов ЖКХ в крае уделялось большое внимание. За последние пять лет были построены 74 модульные котельные, заменены 800 котлов и отремонтированы 300 километров теплосетей.

Также Томенко пообщался с рабочими, которые очищали от снега площадку у поликлиники в Новоалтайске. Он поинтересовался, достаточно ли в городе дорожной техники и поблагодарил работников за нелёгкий труд.