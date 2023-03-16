НОВОСТИПолитика

Алтайский край со временем накормит всю Россию, заявил Томенко

Губернатор Виктор Томенко рассказал, какие сельхозпредприятия появятся на Алтае в ближайшее время

16 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил уверенность в том, что регион со временем накормит не только Сибирь, но и всю Россию.

"Алтайский край традиционно остаётся одним из самых сильных регионов России с точки зрения сельского хозяйства, – написал он в телеграм-канале. – Нам важны все аспекты: сейчас мы реализуем сразу несколько крупных инвестпроектов, но при этом не забываем и про поддержку небольших хозяйств. Я уверен – со временем мы накормим не только Сибирь, но и всю Россию!"

Томенко рассказал, как будут развивать отрасль в регионе.

Так, в Заринском районе в этом году планируют запустить молочную ферму на 3 тысячи коров, где будут трудиться около 200 рабочих. Объём инвестиций в проект составил 7 млрд рублей. Кроме того, в Тальменском районе "совсем скоро" должен начать работу животноводческий комплекс, где будут работать около 160 жителей края. И там же строится ферма, которая будет давать региону 1835 тонн мяса в год.

"Во всех случаях для меня важны не только инвестиции и итоговая продукция, но и, конечно, новые рабочие места и инфраструктура. Крупные проекты всегда становятся дополнительным стимулом для развития территорий: растёт уровень зарплат, строится жильё, школы и садики, появляются проекты по благоустройству. У нас уже есть много таких примеров и чёткий план на будущее", – заявил губернатор и пообещал рассказывать обо всём постепенно.

Ранее Виктор Томенко сообщил, что в Барнауле за 636,5 млн рублей построят корпус Центрального дома-интерната для людей с инвалидностью и пожилых людей.

Комментарии 21

  • да-да высасывайте последнее
    16 марта, Гость   Ответить
  • Алтайскому краю самому бы для начало покушать , ценники как в Питере
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, что у вас высосали?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Ни капли не сомневаюсь, что Алтайский край может накормить всю Россию! Обещаниями...
    16 марта, Гость   Ответить
  • жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе... ( с) Некрасов
    16 марта, Гость   Ответить
  • А сейчас я расскажу вам сказочку В. Томенко
    16 марта, Гость   Ответить
  • Кто работать там будет? По зарплатам первые с конца.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Только сначала часть населения вымрет, другая уедет.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Про высосали.Все крупное московское и питерское.Директора шинного уволили за то,что он за простой местным хоть немного по человечески собирался заплатить.А хозяева всех кроме своих считают рабами.Хоть как ты работай -обеспечено тебе жить не дадут!Минимум чтоб не сдох,все излишки себе.Этих всех мы собрались кормить?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Сколько себя помню, Алтайский край должен вот-вот начать жить хорошо
    16 марта, Гость   Ответить
  • Все крупное московское и питерское---- во-первых, несмотря на то, что собственники находятся в Москве и Питере, налоги идут НАШ бюджет, люди работают наши и зарплату получают здесь а не в Москве. Во-вторых, я могу на вскидку называть с десяток предприятий , собственники которых живут и работают в Алтайском крае
    16 марта, Гость   Ответить
  • Руководитель бизнеса, а сколько таких по краю, пятьсот коров с ревом и слезами на глазах умерли в голодных муках. Раньше кони со слезами погибли в мучительной смертью. Как сотворишь подобное "чудо" и оно будет стабильно работать, так да можно сообщить большими буквами.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Сам бы бы хоть наелся ,да жителей Алтая накормил вдоволь и по нормальным ценам …
    16 марта, Гость   Ответить
  • Видать совсем туго с наступлением весны стало- один вчера оборудованием из Индии край завалить обещал,другой сегодня всю Россию кормит.
    16 марта, Гость   Ответить
  • я могу на вскидку называть с десяток предприятий , собственники которых живут и работают в Алтайском крае---Очень интересно, назовите (без сарказма)
    16 марта, Гость   Ответить
  • Очень интересно, назовите (без сарказма)--- щас тебе про сепаратор и макароны вдует
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, собственники которых живут и работают ------- Собственники РАБОТАЮТ? А я думал у них управляющие всякие да директора имеются. Видать ошибался.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Собственники РАБОТАЮТ? А я думал у них управляющие всякие да директора имеются. Видать ошибался.----Ошибались. Нормальный собственник ВСЕГДА находится на производстве. Иначе бизнесу крындец придет быстренько. История с коровами тому подтверждение.
    17 марта, Гость   Ответить
  • --Очень интересно, назовите---Алмак, Мельник, Компания Роса, КХПП, Крупяной завод, БЗПМ , Промкотлоснаб, БЗКО, Киприно, Кабельный завод в Поспелихе, Алейскзернопродукт, Злата. Про фермерские хозяйства вообще молчу . Их уйма от Славгорода до Бийска и все местные
    17 марта, Гость   Ответить
  • И это далеко не все предприятия. Я еще штук 5-7 знаю
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "И это далеко не все предприятия. Я еще штук 5-7 знаю" - там каждого под микроскопом рассматривать необходимо, какое предприятие где зарегистрировано, учитывать размер доходов. И уже исходя из этого выяснять, где оно платит налог.
    21 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров