Алтайский край со временем накормит всю Россию, заявил Томенко

Губернатор Виктор Томенко рассказал, какие сельхозпредприятия появятся на Алтае в ближайшее время

16 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил уверенность в том, что регион со временем накормит не только Сибирь, но и всю Россию.

"Алтайский край традиционно остаётся одним из самых сильных регионов России с точки зрения сельского хозяйства, – написал он в телеграм-канале. – Нам важны все аспекты: сейчас мы реализуем сразу несколько крупных инвестпроектов, но при этом не забываем и про поддержку небольших хозяйств. Я уверен – со временем мы накормим не только Сибирь, но и всю Россию!"

Томенко рассказал, как будут развивать отрасль в регионе.

Так, в Заринском районе в этом году планируют запустить молочную ферму на 3 тысячи коров, где будут трудиться около 200 рабочих. Объём инвестиций в проект составил 7 млрд рублей. Кроме того, в Тальменском районе "совсем скоро" должен начать работу животноводческий комплекс, где будут работать около 160 жителей края. И там же строится ферма, которая будет давать региону 1835 тонн мяса в год.

"Во всех случаях для меня важны не только инвестиции и итоговая продукция, но и, конечно, новые рабочие места и инфраструктура. Крупные проекты всегда становятся дополнительным стимулом для развития территорий: растёт уровень зарплат, строится жильё, школы и садики, появляются проекты по благоустройству. У нас уже есть много таких примеров и чёткий план на будущее", – заявил губернатор и пообещал рассказывать обо всём постепенно.

Ранее Виктор Томенко сообщил, что в Барнауле за 636,5 млн рублей построят корпус Центрального дома-интерната для людей с инвалидностью и пожилых людей.