Томенко потребовал ликвидировать в Бийске последствия потопа "как можно скорее"

Губернатор признал, что ситуация в городе "действительно сложная"

11 марта 2023, 09:55, ИА Амител

Кадр из видео: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил задачу властям Бийска ликвидировать последствия потопа "как можно скорее". Об этом глава региона написал в телеграм-канале.

"В течение последних дней Бийск борется с потопом – снег растаял и улицы превратились в реки. Мэр города Виктор Щигрев доложил мне, что несколько дорог уже удалось привести в порядок, работа продолжается и сейчас воду с помощью спецтехники откачивают и с других улиц", – заявил глава региона.

Томенко признал, что ситуация в наукограде "действительно сложная". По его словам, организацию работы городских служб надо выстроить так, чтобы даже при погодных аномалиях снег с улиц убирался своевременно. "Это касается всех наших муниципалитетов", – подчеркнул губернатор.