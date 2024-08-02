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Томенко поздравил десантников с Днем ВДВ

Он подчеркнул, что роль и вклад представителей этих войск во время самых сложных конфликтов и боевых действий трудно переоценить

02 августа 2024, 09:45, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: amic.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск России. В своем Telegram-канале он обратился к ветеранам, несущим службу сейчас и тем, кто только собирается вступить в ряды ВДВ.

"Вашу роль, ваш вклад во время самых сложных конфликтов и боевых действий трудно переоценить. Спасибо!" – написал губернатор.

Томенко напомнил, что ежегодно в честь Дня ВДВ в Алтайском крае проводят обширную программу. В этом году она включает в себя Урок мужества, который прошел в Штабе общественной поддержки региона. Во время него школьники смогли узнать из первых уст о службе в десанте.

Губернатор пожелал солдатам и офицерам ВДВ крепкого здоровья, силы духа и мирного неба.

Виктор Томенко Алтайский край праздники

Комментарии 3

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гость

10:17:04 02-08-2024

Всех причастных с праздником! и мирного неба нам всем

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хех

13:10:49 02-08-2024

все светло-синие заминусовали коммент сверху?)

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Гость

17:57:50 02-08-2024

Нет не все. Я например полюсик поставил!

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