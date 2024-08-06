Томенко поздравил коллектив БМК "Меланжист Алтая" с 90-летием предприятия
Инвестиционный проект предприятия является крупнейшим в обрабатывающей промышленности Алтайского края
06 августа 2024, 20:55, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил коллектив Барнаульского меланжевого комбината с 90-летием предприятия. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятия, посвященные юбилею БМК "Меланжист Алтая", прошли сегодня, 6 августа.
Томенко вместе с учредителем Группы компаний БТК Таймураз Боллоев посетили производственные площадки предприятия, обсудили планы его развития. БМК является одним из наиболее старых промышленных предприятий краевой столицы и сегодня переживает второе рождение. Продолжается модернизация цехов, оснащение современным оборудованием. Все это позволит расширить ассортимент продукции и выпускать ткань любого вида.
"Обновления происходят в том числе за счет инструментов господдержки, которыми активно пользуется Группа компаний БТК – крупнейший российский холдинг легкой промышленности, в состав которого входит наш меланжевый комбинат. В том числе для его развития была оформлена первая в крае промышленная ипотека. Кроме того, предприятие получило в виде льготных займов более 3,5 миллиарда рублей – через федеральный Фонд развития промышленности и через Фонд развития Алтайского края", – отметил губернатор.
В Алтайском государственном театре молодежи им. В.С. Золотухина состоялось торжественное собрание, на котором Томенко поздравил с 90-летием комбината руководство, коллектив и ветеранов. По словам губернатора, история огромного предприятия сложилась из десятков тысяч судеб отдельных людей, целых семей, династий и неразрывно связана с судьбой города и региона. Сам инвестиционный проект предприятия является крупнейшим в обрабатывающей промышленности Алтайского края и масштабным проектом в сфере легкой промышленности.
Глава региона вручил сотрудникам предприятия почетные грамоты правительства Алтайского края: прядильщику Елене Аброниной, аппаратчику термообработки ткани Любови Царьковой, отбельщику Назифе Плясовской. Боллоев поблагодарил всех сотрудников и ветеранов, при этом отметил роль президента России в сохранении производства на БМК в сложный для предприятия период.
"Если бы не прямое вмешательство Владимира Владимировича Путина, который поручил БТК заняться комбинатом, то, очевидно, события сложились бы по-другому. Сегодня благодаря президенту активно идет модернизация производства", – сказал учредитель.
Напомним, что Барнаульский меланжевый комбинат был основан 6 августа 1934 года и на протяжении 90 лет остается одним из крупнейших текстильных предприятий России. Он выпускает широкий ассортимент тканей, которые используются для производства одежды, белья и других изделий. С 2015 года комбинат входит в состав производственного комплекса "БТК Текстиль", являющегося структурной единицей крупнейшего российского холдинга легкой промышленности Группы компаний БТК.
09:26:10 07-08-2024
Про поручение Президента Боллоев, конечно, красиво, но соврал. Просто по-бандитски рейдернули комбинат у прежних собственников, потом благодаря админресурсу получили госзаказ без конкурса по максимальной цене и часть прибыли направили на перевооружение. Хотя надо признать, что в итоге Меланжевый комбинат получил вторую жизнь. Тем, кто его спасал в лихие 90-е, а потом в нулевые надо сказать большое спасибо, что не дали убить такое предприятие.
14:31:32 07-08-2024
Меланжист (09:26:10 07-08-2024) Про поручение Президента Боллоев, конечно, красиво, но совра... вы там были в 90е то? какой там комбинат? сероводородная яма. в одном углу свиней режут, в другом пластиковые кружки льют, в третьем какие-то рекламщики сидят, в четвертом в темноте и вони бедные тетки пытаются мотать нитки. Не надо вот про "спасение" врать. Да там стекла нельзя было встаить тк "памятник архитектуры"!!! и прочая шляпа