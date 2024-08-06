Томенко поздравил коллектив БМК "Меланжист Алтая" с 90-летием предприятия

Инвестиционный проект предприятия является крупнейшим в обрабатывающей промышленности Алтайского края

06 августа 2024, 20:55, ИА Амител

Юбилей БМК / Фото: Антон Червяков, Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил коллектив Барнаульского меланжевого комбината с 90-летием предприятия. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятия, посвященные юбилею БМК "Меланжист Алтая", прошли сегодня, 6 августа.

Томенко вместе с учредителем Группы компаний БТК Таймураз Боллоев посетили производственные площадки предприятия, обсудили планы его развития. БМК является одним из наиболее старых промышленных предприятий краевой столицы и сегодня переживает второе рождение. Продолжается модернизация цехов, оснащение современным оборудованием. Все это позволит расширить ассортимент продукции и выпускать ткань любого вида.

"Обновления происходят в том числе за счет инструментов господдержки, которыми активно пользуется Группа компаний БТК – крупнейший российский холдинг легкой промышленности, в состав которого входит наш меланжевый комбинат. В том числе для его развития была оформлена первая в крае промышленная ипотека. Кроме того, предприятие получило в виде льготных займов более 3,5 миллиарда рублей – через федеральный Фонд развития промышленности и через Фонд развития Алтайского края", – отметил губернатор.

В Алтайском государственном театре молодежи им. В.С. Золотухина состоялось торжественное собрание, на котором Томенко поздравил с 90-летием комбината руководство, коллектив и ветеранов. По словам губернатора, история огромного предприятия сложилась из десятков тысяч судеб отдельных людей, целых семей, династий и неразрывно связана с судьбой города и региона. Сам инвестиционный проект предприятия является крупнейшим в обрабатывающей промышленности Алтайского края и масштабным проектом в сфере легкой промышленности.

Глава региона вручил сотрудникам предприятия почетные грамоты правительства Алтайского края: прядильщику Елене Аброниной, аппаратчику термообработки ткани Любови Царьковой, отбельщику Назифе Плясовской. Боллоев поблагодарил всех сотрудников и ветеранов, при этом отметил роль президента России в сохранении производства на БМК в сложный для предприятия период.

"Если бы не прямое вмешательство Владимира Владимировича Путина, который поручил БТК заняться комбинатом, то, очевидно, события сложились бы по-другому. Сегодня благодаря президенту активно идет модернизация производства", – сказал учредитель.

Напомним, что Барнаульский меланжевый комбинат был основан 6 августа 1934 года и на протяжении 90 лет остается одним из крупнейших текстильных предприятий России. Он выпускает широкий ассортимент тканей, которые используются для производства одежды, белья и других изделий. С 2015 года комбинат входит в состав производственного комплекса "БТК Текстиль", являющегося структурной единицей крупнейшего российского холдинга легкой промышленности Группы компаний БТК.