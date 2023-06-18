Томенко поздравил врачей и медработников с профессиональным праздником
Глава региона отметил, что в сфере здравоохранения в крае работают более 50 тысяч человек
18 июня 2023, 09:01, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил врачей и медицинских работников региона с профессиональным праздником. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
Глава региона рассказал, что более 50 тысяч человек в регионе работают в сфере здравоохранения и ежедневно помогают людям бороться с недугами. Томенко отметил, что специалисты нужны везде: как в больших больницах, так и в сельских ФАПах.
Томенко добавил, что условия для медработников будут улучшаться, а о проблемах в сфере здравоохранения власти знают.
"Желаю вам самим – доброго здоровья, сохранения оптимизма и жизнелюбия в любых, даже самых сложных обстоятельствах!" – сказано в обращении губернатора.
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