Томенко поздравил врачей и медработников с профессиональным праздником

Глава региона отметил, что в сфере здравоохранения в крае работают более 50 тысяч человек

18 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил врачей и медицинских работников региона с профессиональным праздником. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава региона рассказал, что более 50 тысяч человек в регионе работают в сфере здравоохранения и ежедневно помогают людям бороться с недугами. Томенко отметил, что специалисты нужны везде: как в больших больницах, так и в сельских ФАПах.

Томенко добавил, что условия для медработников будут улучшаться, а о проблемах в сфере здравоохранения власти знают.