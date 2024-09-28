Томенко поздравил жителей Алтайского края с 87-летием региона

По словам губернатора, регион молод душой, а также богат энергией и людьми

28 сентября 2024, 10:44, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения региона. 28 сентября ему исполняется 87 лет.

"Уважаемые жители края, с днем рождения! Сегодня Алтайскому краю исполняется 87 лет. Если сравнивать с жизнью человека, возраст серьезный, чего уже только не было. Но наш край молод душой, богат энергией и главное – людьми", – написал политик в телеграм-канале.

Также Томенко рассказал, что на следующей неделе вручит удостоверения двум почетным гражданам Алтайского края: