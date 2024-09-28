Томенко поздравил жителей Алтайского края с 87-летием региона
По словам губернатора, регион молод душой, а также богат энергией и людьми
28 сентября 2024, 10:44, ИА Амител
Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения региона. 28 сентября ему исполняется 87 лет.
"Уважаемые жители края, с днем рождения! Сегодня Алтайскому краю исполняется 87 лет. Если сравнивать с жизнью человека, возраст серьезный, чего уже только не было. Но наш край молод душой, богат энергией и главное – людьми", – написал политик в телеграм-канале.
Также Томенко рассказал, что на следующей неделе вручит удостоверения двум почетным гражданам Алтайского края:
- руководителю хозяйства "Майское" Виктору Траутвейну из Косихинского района;
- машиностроителю бийского ФНПЦ "Алтай" Игорю Анисимову.
10:49:11 28-09-2024
Как мило только вот цены везде бегут вперед кошелька на все но мы же не москвичи.
11:09:05 28-09-2024
Петрович, "спасибо" тебе решил и в этом году не индексировать нам ЗП, мы же не люди, нам же не нужно кушать и одеваться.
Так же обращаюсь к граждан, которые вечно жалуются на "чиновников", всё идёт к ому что ОМСУ пустеют, жаловаться будет не на кого, специалисты из ОМСУ понемногу утекают.
11:43:02 28-09-2024
Муниципальный служащий (11:09:05 28-09-2024) Петрович, "спасибо" тебе решил и в этом году не индексироват... Конечно, все знают что такое ОМСУ. Все будем жаловаться, что это ОМСУ опустеет