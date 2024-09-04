Макет Барнаула 1860-х годов с "детальной проработкой" установят в Нагорном парке

За основу проекта взяли карту города 1861 года и архивные фотоматериалы

04 сентября 2024, 12:15, ИА Амител

Макет Барнаула 1860-х годов, выполненный из бронзы, установят в Нагорном парке на центральной аллее перед смотровой площадкой, сообщает мэрия. Его размер – 2,5 на 1,5 м.

Для создания макета проведена большая работа по планировке улиц, формированию перечня зданий и их архитектурному облику. Над проектом помогали работать историческое сообщество и научные сотрудники музеев Алтайского края и города.

"За основу была взята карта Барнаула 1861 года и архивные фотоматериалы. В настоящее время подрядчик продолжает детальную проработку элементов зданий", – рассказала заведующая отделом по развитию туризма Евгения Слащева.

Рядом с макетом установят информационный стенд, чтобы жители и гости города могли познакомиться не только с архитектурой Барнаула, но и его историей.

Стоит отметить, что в Нагорном парке кроме макета города планируется обустроить фотозону и велосипедную парковку.

Ранее в администрации Барнаула рассказали, как преобразится туристический центр краевой столицы. На эти цели была выделена субсидия в размере 40,4 млн рублей с софинансированием из городского бюджета в 2,1 млн.