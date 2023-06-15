Томенко: правительство РФ выделило Алтаю почти 1 млрд рублей на развитие туризма

Деньги направят на строительство модульных отелей

15 июня 2023, 11:06, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Правительство России поддержало заявку Алтайского края и выделило ему почти 945 млн рублей на развитие инфраструктуры оздоровительного туризма, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, речь идет о модульных отелях, которые в течение пары лет будут строиться в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Такая поддержка нам важна и нужна. Рост турпотока, развитие проектов – и масштабных вроде "Бирюзовой Катуни", "Белокурихи горной", и небольших – тянет за собой и улучшение инфраструктуры в муниципалитетах от строительства дорог до сферы обслуживания, и увеличение количества рабочих мест. То есть в конечном счете главное – повышение уровня жизни земляков", – написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее Виктор Томенко рассказал, что ждёт Алтайский край через пять лет.