Томенко: правительство РФ выделило Алтаю почти 1 млрд рублей на развитие туризма
Деньги направят на строительство модульных отелей
15 июня 2023, 11:06, ИА Амител
Правительство России поддержало заявку Алтайского края и выделило ему почти 945 млн рублей на развитие инфраструктуры оздоровительного туризма, сообщил губернатор Виктор Томенко.
По его словам, речь идет о модульных отелях, которые в течение пары лет будут строиться в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Такая поддержка нам важна и нужна. Рост турпотока, развитие проектов – и масштабных вроде "Бирюзовой Катуни", "Белокурихи горной", и небольших – тянет за собой и улучшение инфраструктуры в муниципалитетах от строительства дорог до сферы обслуживания, и увеличение количества рабочих мест. То есть в конечном счете главное – повышение уровня жизни земляков", – написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее Виктор Томенко рассказал, что ждёт Алтайский край через пять лет.
11:17:39 15-06-2023
а откуда правительство взяло миллиард? Из налогов - наших. даже 100 ре налогов платить не буду.
11:56:33 15-06-2023
А лечиться бесплатно пойдёшь, если приспичит? А детей в частных школах будешь учить? И в частных д/садах? А если пожар или кража или лицо набьют - платно будешь обращаться?
11:58:50 15-06-2023
Правительство АК достанет пилы
12:02:16 15-06-2023
Это надо так понимать, что даже туризм здесь нерентабелен и держится только на дотациях из бюджета, обеспечивая "слуг народа" и пресловутых владельцев турбаз миллионными доходами от распилов, откатов и заносов.
13:16:24 15-06-2023
Всё-таки мы туристический кластер, а не аграрный регион? Да?
21:38:21 15-06-2023
Сентябрь скоро осень .