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Томенко: правительство РФ выделило Алтаю почти 1 млрд рублей на развитие туризма

Деньги направят на строительство модульных отелей

15 июня 2023, 11:06, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Правительство России поддержало заявку Алтайского края и выделило ему почти 945 млн рублей на развитие инфраструктуры оздоровительного туризма, сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, речь идет о модульных отелях, которые в течение пары лет будут строиться в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Такая поддержка нам важна и нужна. Рост турпотока, развитие проектов – и масштабных вроде "Бирюзовой Катуни", "Белокурихи горной", и небольших – тянет за собой и улучшение инфраструктуры в муниципалитетах от строительства дорог до сферы обслуживания, и увеличение количества рабочих мест. То есть в конечном счете главное – повышение уровня жизни земляков", – написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее Виктор Томенко рассказал, что ждёт Алтайский край через пять лет.

Виктор Томенко Алтайский край Туризм

Комментарии 6

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Гость

11:17:39 15-06-2023

а откуда правительство взяло миллиард? Из налогов - наших. даже 100 ре налогов платить не буду.

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Гость

11:56:33 15-06-2023

А лечиться бесплатно пойдёшь, если приспичит? А детей в частных школах будешь учить? И в частных д/садах? А если пожар или кража или лицо набьют - платно будешь обращаться?

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Гость

11:58:50 15-06-2023

Правительство АК достанет пилы

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Гость

12:02:16 15-06-2023

Это надо так понимать, что даже туризм здесь нерентабелен и держится только на дотациях из бюджета, обеспечивая "слуг народа" и пресловутых владельцев турбаз миллионными доходами от распилов, откатов и заносов.

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Гость

13:16:24 15-06-2023

Всё-таки мы туристический кластер, а не аграрный регион? Да?

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Иван

21:38:21 15-06-2023

Сентябрь скоро осень .

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