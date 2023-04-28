Томенко предложил сделать в Алтайском крае "Морской кластер"
Так глава региона пошутил, рассказывая о Яровом
28 апреля 2023, 09:51, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об озере Яровом. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.
Глава региона отметил, что озеро является одной из достопримечательностей Алтайского края, а из-за концентрации соли в воде его сравнивают с Мёртвым морем.
"А ещё много солёных озер – в Завьяловском районе. Пожалуй, пора "Морской кластер" организовывать", – написал Томенко.
Ранее губернатор рассказал о конкурсе для тех, кто хочет построить собственный отель.
09:53:20 28-04-2023
ну и шуточки у самого главного в крае...!?
09:55:03 28-04-2023
Лучше космический или шахматный.
10:01:28 28-04-2023
а с тур. кластером который уже который год все никак до ума не доведут больше не алё? подавайте новый?
10:43:24 28-04-2023
Очередное отмывание средств типа БарнаулаГорнозаводского , виноградников и виноделия ...
10:58:53 28-04-2023
Хорошая идея- и еще неплохо бы восстановить и очистить Кулундинский канал и соединить посредством его Телецкое озеро с Яровым и по пути пристыковать к нему завьяловские озера и савушки. По нему пустить Москву 176 с туристами и одыхающим таким крузно-лечебным маршрутом. И путекут в наш край из центра инвестиции рекой. Настроим на остановках гостиницы с саунами с лечебной белокурихинской водой и грязями с ярового. А заодно и оросим сухостойные поля и попрет урожайность. Двойная даже тройная выгода получится- повысим урожайность, оздоровим людей да пополним казну краевую.
11:17:51 28-04-2023
Гость (10:58:53 28-04-2023) Хорошая идея- и еще неплохо бы восстановить и очистить Кулун... Ещё и "Патриса Лумумбу" потребуете? Сгнил уже тот кораблик. Или в домне сгинул.
11:59:54 28-04-2023
Гость (10:58:53 28-04-2023) Хорошая идея- и еще неплохо бы восстановить и очистить Кулун... Москву 176 никак нельзя туда пускать что же тогда будет в Бобровку плавать
13:12:47 28-04-2023
Гость (11:59:54 28-04-2023) Москву 176 никак нельзя туда пускать что же тогда будет в Б... Москву 176 загрузить под завязку местными р....и и вниз,по течению- на конечной сивучей рассматривать
11:08:40 28-04-2023
Я понимаю,что канал ведут спичрайтеры, но всё-равно мало надежды....
12:26:17 28-04-2023
Фантаст. А может дороги сделать хорошие. А то снег сошёл и ездить невозможно- одни ямы. Если в Барнауле такая ситуация, то в районах наверное ещё хуже.
15:52:05 28-04-2023
Почему морской?) Давайте сразу океанский!)))
17:23:53 28-04-2023
Про Гуселетово не забудьте
22:32:09 28-04-2023
Гость (10:58:53 28-04-2023) Хорошая идея- и еще неплохо бы восстановить и очистить Кулун... ага.....и начнём что то кроме нивы делать
22:33:50 28-04-2023
да что они могут организовать....как бюджеты бездарно тратить
00:28:47 29-04-2023
Перед выборами он и Аклахому предложит в крае сделать тут уж врать так врать
11:03:36 29-04-2023
Диснейлэнд откроем, метро запустим, Барнаул столица пяти морей Это же вам не край с самым низким уровнем жизни....
11:36:56 29-04-2023
Дороги до Ярового НЕТ,будем на вертолете летать!только за чей счёт?
11:36:58 29-04-2023
Дороги до Ярового НЕТ,будем на вертолете летать!только за чей счёт?
12:33:09 29-04-2023
Какой кластер? Ты людей накорми,
12:37:07 30-04-2023
Лучше бы цены на отдых в Горном регулировал. Теперь там могут отдыхать только москвичи с толстым кошельком