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Томенко предложил сделать в Алтайском крае "Морской кластер"

Так глава региона пошутил, рассказывая о Яровом

28 апреля 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об озере Яровом. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале. 

Глава региона отметил, что озеро является одной из достопримечательностей Алтайского края, а из-за концентрации соли в воде его сравнивают с Мёртвым морем.

"А ещё много солёных озер – в Завьяловском районе. Пожалуй, пора "Морской кластер" организовывать", – написал Томенко.

Ранее губернатор рассказал о конкурсе для тех, кто хочет построить собственный отель.

Алтайский край Туризм

Комментарии 20

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Гость

09:53:20 28-04-2023

ну и шуточки у самого главного в крае...!?

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гость

09:55:03 28-04-2023

Лучше космический или шахматный.

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Гость

10:01:28 28-04-2023

а с тур. кластером который уже который год все никак до ума не доведут больше не алё? подавайте новый?

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Гость

10:43:24 28-04-2023

Очередное отмывание средств типа БарнаулаГорнозаводского , виноградников и виноделия ...

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Гость

10:58:53 28-04-2023

Хорошая идея- и еще неплохо бы восстановить и очистить Кулундинский канал и соединить посредством его Телецкое озеро с Яровым и по пути пристыковать к нему завьяловские озера и савушки. По нему пустить Москву 176 с туристами и одыхающим таким крузно-лечебным маршрутом. И путекут в наш край из центра инвестиции рекой. Настроим на остановках гостиницы с саунами с лечебной белокурихинской водой и грязями с ярового. А заодно и оросим сухостойные поля и попрет урожайность. Двойная даже тройная выгода получится- повысим урожайность, оздоровим людей да пополним казну краевую.

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Гость

11:17:51 28-04-2023

Гость (10:58:53 28-04-2023) Хорошая идея- и еще неплохо бы восстановить и очистить Кулун... Ещё и "Патриса Лумумбу" потребуете? Сгнил уже тот кораблик. Или в домне сгинул.

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Гость

11:59:54 28-04-2023

Гость (10:58:53 28-04-2023) Хорошая идея- и еще неплохо бы восстановить и очистить Кулун... Москву 176 никак нельзя туда пускать что же тогда будет в Бобровку плавать

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Бомж

13:12:47 28-04-2023

Гость (11:59:54 28-04-2023) Москву 176 никак нельзя туда пускать что же тогда будет в Б... Москву 176 загрузить под завязку местными р....и и вниз,по течению- на конечной сивучей рассматривать

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Гость

11:08:40 28-04-2023

Я понимаю,что канал ведут спичрайтеры, но всё-равно мало надежды....

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Гость

12:26:17 28-04-2023

Фантаст. А может дороги сделать хорошие. А то снег сошёл и ездить невозможно- одни ямы. Если в Барнауле такая ситуация, то в районах наверное ещё хуже.

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Гость

15:52:05 28-04-2023

Почему морской?) Давайте сразу океанский!)))

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Гость

17:23:53 28-04-2023

Про Гуселетово не забудьте

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байден

22:32:09 28-04-2023

Гость (10:58:53 28-04-2023) Хорошая идея- и еще неплохо бы восстановить и очистить Кулун... ага.....и начнём что то кроме нивы делать

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байден

22:33:50 28-04-2023

да что они могут организовать....как бюджеты бездарно тратить

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Сергей

00:28:47 29-04-2023

Перед выборами он и Аклахому предложит в крае сделать тут уж врать так врать

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Спепан

11:03:36 29-04-2023

Диснейлэнд откроем, метро запустим, Барнаул столица пяти морей Это же вам не край с самым низким уровнем жизни....

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Алексей

11:36:56 29-04-2023

Дороги до Ярового НЕТ,будем на вертолете летать!только за чей счёт?

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Алексей

11:36:58 29-04-2023

Дороги до Ярового НЕТ,будем на вертолете летать!только за чей счёт?

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Сделан в СССР

12:33:09 29-04-2023

Какой кластер? Ты людей накорми,

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Натали

12:37:07 30-04-2023

Лучше бы цены на отдых в Горном регулировал. Теперь там могут отдыхать только москвичи с толстым кошельком

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