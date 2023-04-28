Томенко предложил сделать в Алтайском крае "Морской кластер"

Так глава региона пошутил, рассказывая о Яровом

28 апреля 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об озере Яровом. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что озеро является одной из достопримечательностей Алтайского края, а из-за концентрации соли в воде его сравнивают с Мёртвым морем.

"А ещё много солёных озер – в Завьяловском районе. Пожалуй, пора "Морской кластер" организовывать", – написал Томенко.

Ранее губернатор рассказал о конкурсе для тех, кто хочет построить собственный отель.