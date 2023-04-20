Виктор Томенко рассказал о конкурсе для тех, кто хочет построить собственный отель

Глава региона отметил, что Алтайский край является одним из самых перспективных регионов России с точки зрения развития туризма

20 апреля 2023, 08:47, ИА Амител

Фото: Виктор Томенко/Телеграм

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о конкурсе от Минэкономразвития для тех, кто хочет построить собственную гостиницу. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

"С сегодняшнего дня и до 11 мая можно подать заявку на конкурс Минэкономразвития, которое распределяет 8 миллиардов на строительство модульных гостиниц в 2023-2024 годах в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказал глава региона.

Томенко назвал Алтайский край одним из самых перспективных с точки зрения развития туризма, а также заявил, что регион может претендовать на все меры поддержки в сфере развития туризма.