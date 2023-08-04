Томенко призвал сельские предприятия расширяться и создавать рабочие места

Это повысит налоги в бюджет, на которые будут ремонтироваться дороги и строиться школы

04 августа 2023, 12:47, ИА Амител

























































































































Виктор Томенко в Новичихе / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил несколько предприятий в Поспелихе и Новичихе, где обсудил возможности расширения и создания рабочих мест.

Томенко подчеркнул, что сельские предприятия развиваются не хуже, а иногда и лучше городских: здесь и высокие зарплаты, и постоянное расширение, и социальная ответственность.

Глава региона также указал, что правительство готово помочь всем предприятиям с расширением.

"Ведь это означает не только повышение прибыли предприятия, но и новые рабочие места и налоги в бюджет, на которые будут ремонтироваться дороги, строиться школы, садики и ФАПы", – уточнил Томенко.