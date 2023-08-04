НОВОСТИОбщество

Томенко призвал сельские предприятия расширяться и создавать рабочие места

Это повысит налоги в бюджет, на которые будут ремонтироваться дороги и строиться школы

04 августа 2023, 12:47, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил несколько предприятий в Поспелихе и Новичихе, где обсудил возможности расширения и создания рабочих мест.

Томенко подчеркнул, что сельские предприятия развиваются не хуже, а иногда и лучше городских: здесь и высокие зарплаты, и постоянное расширение, и социальная ответственность.

Глава региона также указал, что правительство готово помочь всем предприятиям с расширением.

"Ведь это означает не только повышение прибыли предприятия, но и новые рабочие места и налоги в бюджет, на которые будут ремонтироваться дороги, строиться школы, садики и ФАПы", – уточнил Томенко.

Фото: Антон Червяков

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НОВОСТИЭкономика
Виктор Томенко промышленность бизнес

Комментарии 10

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Гость

12:53:43 04-08-2023

Представляю себе картину: сидят сельские предприниматели и репу чешут, не знают чем заняться. А тут как раз губернатор к ним с обращением! Это как раз то, чего им так не хватало...

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Сергей Тастан

13:01:42 04-08-2023

Главное создать условия для развития, в которых основное глубокая переработка и рынок сбыта!

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Гость

16:34:17 04-08-2023

Сергей Тастан (13:01:42 04-08-2023) Главное создать условия для развития, в которых основное глу... а как можно СОЗДАТЬ рынок сбыта?

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Гость

13:45:23 04-08-2023

Ну да сначала продали всё представителем Московских и других регионов, которым налог теперь в карман, а нашим сельским " давайте работайте на налоги в бюджет". Зачем же предприятия распродаем?

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Афиноген

15:16:59 04-08-2023

Одними призывами мало чего добьёшься.

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Гость

16:10:02 04-08-2023

Афиноген (15:16:59 04-08-2023) Одними призывами мало чего добьёшься.... а что они ещё могут? сами упустили свою возможность диктовать всем подряд директивно! вот теперь пусть мучаются советуя да рекомендуя...

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гость

16:27:43 04-08-2023

Из серии: "как стать богатым? перестаньте быть бедными."

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Гость

17:14:03 04-08-2023

гость (16:27:43 04-08-2023) Из серии: "как стать богатым? перестаньте быть бедными." ... Нет хлеба, ешьте пирожные

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Гость

17:59:24 04-08-2023

Одной рукой запрещают подворный убой скота, а другой призывают к расширению сельхозпроизводства

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Гость

20:56:38 04-08-2023

Во болтуны. и Так везде и во всем. Создай условия чтобы граждане создавали не торгашеские заведения, а производства.

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