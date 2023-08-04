Томенко призвал сельские предприятия расширяться и создавать рабочие места
Это повысит налоги в бюджет, на которые будут ремонтироваться дороги и строиться школы
04 августа 2023, 12:47, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил несколько предприятий в Поспелихе и Новичихе, где обсудил возможности расширения и создания рабочих мест.
Томенко подчеркнул, что сельские предприятия развиваются не хуже, а иногда и лучше городских: здесь и высокие зарплаты, и постоянное расширение, и социальная ответственность.
Глава региона также указал, что правительство готово помочь всем предприятиям с расширением.
"Ведь это означает не только повышение прибыли предприятия, но и новые рабочие места и налоги в бюджет, на которые будут ремонтироваться дороги, строиться школы, садики и ФАПы", – уточнил Томенко.
12:53:43 04-08-2023
Представляю себе картину: сидят сельские предприниматели и репу чешут, не знают чем заняться. А тут как раз губернатор к ним с обращением! Это как раз то, чего им так не хватало...
13:01:42 04-08-2023
Главное создать условия для развития, в которых основное глубокая переработка и рынок сбыта!
16:34:17 04-08-2023
Сергей Тастан (13:01:42 04-08-2023) Главное создать условия для развития, в которых основное глу... а как можно СОЗДАТЬ рынок сбыта?
13:45:23 04-08-2023
Ну да сначала продали всё представителем Московских и других регионов, которым налог теперь в карман, а нашим сельским " давайте работайте на налоги в бюджет". Зачем же предприятия распродаем?
15:16:59 04-08-2023
Одними призывами мало чего добьёшься.
16:10:02 04-08-2023
Афиноген (15:16:59 04-08-2023) Одними призывами мало чего добьёшься.... а что они ещё могут? сами упустили свою возможность диктовать всем подряд директивно! вот теперь пусть мучаются советуя да рекомендуя...
16:27:43 04-08-2023
Из серии: "как стать богатым? перестаньте быть бедными."
17:14:03 04-08-2023
гость (16:27:43 04-08-2023) Из серии: "как стать богатым? перестаньте быть бедными." ... Нет хлеба, ешьте пирожные
17:59:24 04-08-2023
Одной рукой запрещают подворный убой скота, а другой призывают к расширению сельхозпроизводства
20:56:38 04-08-2023
Во болтуны. и Так везде и во всем. Создай условия чтобы граждане создавали не торгашеские заведения, а производства.