Томенко процитировал Путина в день годовщины воссоединения Крыма с РФ

18 марта исполнилось девять лет с момента вхождения региона в состав России

18 марта 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в день девятой годовщины воссоединения Крыма с РФ вспомнил слова Владимира Путина. Соответствующий пост глава региона опубликовал в телеграм-канале.

"После тяжёлого, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию", – эти знаменитые слова президент нашей страны произнёс ровно девять лет назад – 18 марта 2014 года – на концерте по случаю подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России", – написал Виктор Томенко.

Также добавил, что сегодня жители края вместе со всей страной отмечают эту дату митингами, концертами, флешмобами, массовыми гуляньями и другими мероприятиями.