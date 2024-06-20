Томенко прокомментировал подвиг бойца с Алтая, неделю оборонявшего позицию

Молодой человек с позывным Мияги сейчас проходит лечение в госпитале, однако собирается вернуться на передовую

20 июня 2024, 19:22, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратил внимание на историю 24-летнего участника спецоперации из Алтайского края с позывным Мияги. Он опубликовал ссылку на материал RT в своем Telegram-канале.

Солдат участвовал в боевых действиях на Угледарском направлении. Во время штурма он прорвался на брошенную позицию и оборонял ее почти неделю. Мияги рассказал, что его сильно контузило и несколько дней он провел на земле без еды и воды.

"Меня спасли дожди. Два дня подряд были холодные короткие дожди. Так я жажду утолял. Листья ел. Периодически смотрел на кусты, и мне мерещились баклажки с водой. С ума будто понемногу сходил", – рассказал он.

Спустя неделю боец смог вернуться в расположение своей части, пройдя почти три километра под открытым небом. Сейчас он проходит лечение в госпитале, однако собирается вернуться на передовую.

"Алтай – земля сильных во всех смыслах!" – прокомментировал Томенко историю бойца.