Томенко прокомментировал подвиг бойца с Алтая, неделю оборонявшего позицию
Молодой человек с позывным Мияги сейчас проходит лечение в госпитале, однако собирается вернуться на передовую
20 июня 2024, 19:22, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратил внимание на историю 24-летнего участника спецоперации из Алтайского края с позывным Мияги. Он опубликовал ссылку на материал RT в своем Telegram-канале.
Солдат участвовал в боевых действиях на Угледарском направлении. Во время штурма он прорвался на брошенную позицию и оборонял ее почти неделю. Мияги рассказал, что его сильно контузило и несколько дней он провел на земле без еды и воды.
"Меня спасли дожди. Два дня подряд были холодные короткие дожди. Так я жажду утолял. Листья ел. Периодически смотрел на кусты, и мне мерещились баклажки с водой. С ума будто понемногу сходил", – рассказал он.
Спустя неделю боец смог вернуться в расположение своей части, пройдя почти три километра под открытым небом. Сейчас он проходит лечение в госпитале, однако собирается вернуться на передовую.
"Алтай – земля сильных во всех смыслах!" – прокомментировал Томенко историю бойца.
20:21:39 20-06-2024
Молодец парень - воин!
Возвращайся строить новую Страну.
08:00:06 21-06-2024
Казалось бы,причём здесь Томенко?
Ааа,вспомнил! Лет 5 назад он говорил о том,что на чиновных учениях под танк ложился! Тут Мияги явно до него не дотянул.
09:34:30 21-06-2024
- "Мияги рассказал, что его сильно контузило и несколько дней он провел на земле без еды и воды, с ума будто понемногу сходил", – рассказал он." ------- При этом держал оборону? Чудеса и только.