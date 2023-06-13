Томенко проконтролировал ремонт дворов в Барнауле

Губернатор призвал жителей активнее участвовать в благоустройстве

13 июня 2023, 15:47, ИА Амител





















Фото: Антон Федотов / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил, как идет ремонт дворов в Барнауле и призвал жителей активнее участвовать в благоустройстве. Об этом сообщили в правительстве региона.

Политик посетил дворы домов № 1 на улице Сиреневой и № 283 по Павловскому тракту. Как отметили в пресс-службе, это два двора более чем из тысячи, которые привели в порядок за пять лет, на что ушло 3,7 млрд рублей. А в 2023 году планируют благоустроить еще 127 дворов по краю.

Во время визита губернатора представители советов домов рассказали ему, как добиваются ремонтов и с какими трудностями сталкиваются.

Так, председатель совета дома на Сиреневой, 1, Елена Меркулова сообщила, что жители участвовали в голосовании четыре года подряд, чтобы попасть в программу благоустройства. При этом все могло случиться и раньше, однако некоторые отказывались голосовать. Но по итогу же инициативная группа смогла за три года обустроить здесь парковку, освещение, сделать ремонт в трех подъездах.

Томенко поблагодарил активистов за неравнодушие и сказал, что с них нужно брать пример другим, поскольку за такими людьми будущее и благодаря их усилиям жизнь в каждом городе и селе Алтайского края становится лучше.