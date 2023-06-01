НОВОСТИОбщество

Глава Барнаула попросил жителей контролировать благоустройство дворов

В этом году в городе планируют благоустроить 63 двора почти за 324 млн рублей

01 июня 2023, 12:44, ИА Амител

В администрации Барнаула обсудили необходимость контроля работ по благоустройству дворовых территорий, сообщает мэрия.

Напомним, в городе в этом году планируют благоустроить 63 двора почти за 324 млн рублей.

В ходе совещания главы районов отметили, что на сегодняшний день работы уже ведутся на 22 объектах, из них на восьми уже выполнено асфальтирование.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил главам районов вместе с жителями контролировать ход работ.

"Благоустройство дворовых территорий – это часть нацпроекта "Жильё и городская среда", которая получает очень хороший отклик у горожан. Наша задача – реализовать его в установленные сроки и максимально учесть пожелания людей", – подчеркнул глава города.

Ранее жители Алтайского края собрали 23 млн рублей на дополнительное благоустройство 86 дворов.

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Приоритетная цель – сделать так, чтобы в городе были комфортные условия для жизни и работы
НОВОСТИОбщество
Барнаул Вячеслав Франк Благоустройство

Комментарии 8

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Гость

13:01:14 01-06-2023

Как он это себе представляет?.? Я в прошлом году так спросила, косяки на косяках. меня чуть в асфальт не укатали. До сих пор нет освещения которое было указано в смете УК отмораживается.

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Гость

13:56:41 01-06-2023

Гость (13:01:14 01-06-2023) Как он это себе представляет?.? Я в прошлом году так спросил... Вот и сообщите об этом администрации, она вас прямо в лоб об этом просит.

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Гость

14:13:19 01-06-2023

Если здесь напишу дойдет до администрации? или там на прием идти. сайт есть для обращений - хоть бы ссыль сюда скинули.

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ВА

14:41:01 01-06-2023

Город и так задыхается от загазованности в жару и раскалённого асфальта, а ещё во дворах утилизируют химозные автомобильные шины, под благим видом обустройства придомовой территории. Кругом убогость и вредительство... и даже газонную траву косят под корень, уничтожают как сорняк. Как контролировать? - попробуй, "с высокой колокольни балконной", скажи своему соседу-автолюбителю-озеленителю, что нельзя рябинку сажать в автомобильные шины, даже ягода будет вредна для птиц...

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Гость

14:56:29 01-06-2023

ВА (14:41:01 01-06-2023) Город и так задыхается от загазованности в жару и раскалённо... А сам то что посадил или только с балкона за "порядком" следишь ?

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Гость

16:04:26 01-06-2023

ВА (14:41:01 01-06-2023) Город и так задыхается от загазованности в жару и раскалённо... газонную траву ПОЛОЖЕНО косить. Если ее отрастить выше определенной высоты, она будет чахнуть

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Гость

17:07:20 01-06-2023

Гость (16:04:26 01-06-2023) газонную траву ПОЛОЖЕНО косить. Если ее отрастить выше опред... определенная высота это пол сантиметра? Каждое лето наблюдаю, еще не успело отрасти, уже все фигачат, только пыль столбом от земли стоит

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Гость

19:39:58 01-06-2023

Приятно знать что налоги уходят на то что что бы сотрудники администрации мониторили сайты и минусовали неугодное.

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