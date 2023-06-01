Глава Барнаула попросил жителей контролировать благоустройство дворов
В этом году в городе планируют благоустроить 63 двора почти за 324 млн рублей
01 июня 2023, 12:44, ИА Амител
В администрации Барнаула обсудили необходимость контроля работ по благоустройству дворовых территорий, сообщает мэрия.
Напомним, в городе в этом году планируют благоустроить 63 двора почти за 324 млн рублей.
В ходе совещания главы районов отметили, что на сегодняшний день работы уже ведутся на 22 объектах, из них на восьми уже выполнено асфальтирование.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил главам районов вместе с жителями контролировать ход работ.
"Благоустройство дворовых территорий – это часть нацпроекта "Жильё и городская среда", которая получает очень хороший отклик у горожан. Наша задача – реализовать его в установленные сроки и максимально учесть пожелания людей", – подчеркнул глава города.
Ранее жители Алтайского края собрали 23 млн рублей на дополнительное благоустройство 86 дворов.
13:01:14 01-06-2023
Как он это себе представляет?.? Я в прошлом году так спросила, косяки на косяках. меня чуть в асфальт не укатали. До сих пор нет освещения которое было указано в смете УК отмораживается.
13:56:41 01-06-2023
Гость (13:01:14 01-06-2023) Как он это себе представляет?.? Я в прошлом году так спросил... Вот и сообщите об этом администрации, она вас прямо в лоб об этом просит.
14:13:19 01-06-2023
Если здесь напишу дойдет до администрации? или там на прием идти. сайт есть для обращений - хоть бы ссыль сюда скинули.
14:41:01 01-06-2023
Город и так задыхается от загазованности в жару и раскалённого асфальта, а ещё во дворах утилизируют химозные автомобильные шины, под благим видом обустройства придомовой территории. Кругом убогость и вредительство... и даже газонную траву косят под корень, уничтожают как сорняк. Как контролировать? - попробуй, "с высокой колокольни балконной", скажи своему соседу-автолюбителю-озеленителю, что нельзя рябинку сажать в автомобильные шины, даже ягода будет вредна для птиц...
14:56:29 01-06-2023
ВА (14:41:01 01-06-2023) Город и так задыхается от загазованности в жару и раскалённо... А сам то что посадил или только с балкона за "порядком" следишь ?
16:04:26 01-06-2023
ВА (14:41:01 01-06-2023) Город и так задыхается от загазованности в жару и раскалённо... газонную траву ПОЛОЖЕНО косить. Если ее отрастить выше определенной высоты, она будет чахнуть
17:07:20 01-06-2023
Гость (16:04:26 01-06-2023) газонную траву ПОЛОЖЕНО косить. Если ее отрастить выше опред... определенная высота это пол сантиметра? Каждое лето наблюдаю, еще не успело отрасти, уже все фигачат, только пыль столбом от земли стоит
19:39:58 01-06-2023
Приятно знать что налоги уходят на то что что бы сотрудники администрации мониторили сайты и минусовали неугодное.