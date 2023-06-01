Глава Барнаула попросил жителей контролировать благоустройство дворов

В этом году в городе планируют благоустроить 63 двора почти за 324 млн рублей

01 июня 2023, 12:44, ИА Амител





















Благоустройство дворов в Барнауле / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула обсудили необходимость контроля работ по благоустройству дворовых территорий, сообщает мэрия.

Напомним, в городе в этом году планируют благоустроить 63 двора почти за 324 млн рублей.

В ходе совещания главы районов отметили, что на сегодняшний день работы уже ведутся на 22 объектах, из них на восьми уже выполнено асфальтирование.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил главам районов вместе с жителями контролировать ход работ.

"Благоустройство дворовых территорий – это часть нацпроекта "Жильё и городская среда", которая получает очень хороший отклик у горожан. Наша задача – реализовать его в установленные сроки и максимально учесть пожелания людей", – подчеркнул глава города.

Ранее жители Алтайского края собрали 23 млн рублей на дополнительное благоустройство 86 дворов.