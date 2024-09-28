Томенко провел рабочую встречу с генконсулом Узбекистана по вопросам сотрудничества

Регион активно торгует с республикой и развивает кооперацию в агропромышленном комплексе

28 сентября 2024, 14:25, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с генеральным консулом Узбекистана Асламом Акбаровым в Новосибирске, где политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщили в правительстве региона, среди внешнеторговых партнеров Алтайского края Узбекистан поднялся с четвертого на третье место, уступая только Казахстану и Китаю.

Регион экспортирует в Узбекистан лесоматериалы, жиры и масла растительного происхождения, а также оборудование, шины, продукцию мукомольно-крупяной и химической промышленности. Узбекистан, в свою очередь, поставляет в край плодоовощную продукцию, хлопок, текстильные изделия, трикотажные полотна и химические волокна.

Аслам Акбаров / Фото: правительство Алтайского края

Перспективным направлением называют кооперацию в агропромышленном комплексе: алтайские сельхозмашиностроители уже работают с узбекистанскими партнерами по производству почвообрабатывающей техники. Также есть заинтересованность в осуществлении совместных проектов в области племенного животноводства.

Кроме того, между регионом и Узбекистаном активно развивают гуманитарное сотрудничество, которое представлено в основном межвузовским взаимодействием: обучение студентов, обмен научным и преподавательским опытом.