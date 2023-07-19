Томенко проверил ДК, который не могли достроить из-за санкций и скачков цен

Ранее жители села попросили губернатора помочь достроить замороженный Дом культуры

19 июля 2023, 13:49, ИА Амител

























































Виктор Томенко проинспектировал строительство ДК / Фото: правительство Алтайского края

В селе Новомоношкино Заринского района продолжается строительство Дома культуры, который очень ждут местные жители. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.

Напомним, в декабре 2022 года сельчане во время прямой линии с Томенко попросили помочь достроить ДК. Они подчеркнули, что в поселке нет "ни кружка, ни клуба", и поэтому дети собираются по "подворотням и углам".

Накануне глава региона приехал в Новомоношкино, чтобы лично проинспектировать строительство ДК. Он объяснил, почему строительство было заморожено.

"Повлияли внешние обстоятельства: из-за санкций пришлось искать других поставщиков оборудования, а из-за скачков цен – корректировать сметы. По моему поручению была создана рабочая группа, которая занялась решением вопроса. В итоге и подрядчика нового нашли, и оборудование закупили у других поставщиков, и самое главное, нашли возможность для финансирования", – рассказал Томенко.

Губернатор отметил, что уже в конце 2023 года жители села смогут переступить порог нового ДК стоимостью около 130 млн рублей.