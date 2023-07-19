Томенко проверил ДК, который не могли достроить из-за санкций и скачков цен
Ранее жители села попросили губернатора помочь достроить замороженный Дом культуры
19 июля 2023, 13:49, ИА Амител
В селе Новомоношкино Заринского района продолжается строительство Дома культуры, который очень ждут местные жители. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.
Напомним, в декабре 2022 года сельчане во время прямой линии с Томенко попросили помочь достроить ДК. Они подчеркнули, что в поселке нет "ни кружка, ни клуба", и поэтому дети собираются по "подворотням и углам".
Накануне глава региона приехал в Новомоношкино, чтобы лично проинспектировать строительство ДК. Он объяснил, почему строительство было заморожено.
"Повлияли внешние обстоятельства: из-за санкций пришлось искать других поставщиков оборудования, а из-за скачков цен – корректировать сметы. По моему поручению была создана рабочая группа, которая занялась решением вопроса. В итоге и подрядчика нового нашли, и оборудование закупили у других поставщиков, и самое главное, нашли возможность для финансирования", – рассказал Томенко.
Губернатор отметил, что уже в конце 2023 года жители села смогут переступить порог нового ДК стоимостью около 130 млн рублей.
14:01:01 19-07-2023
А он не хочет проверить недостроенный из за фиг знает чего музей на Октября?
14:30:38 19-07-2023
Интересно: везде правильное название НовомОношкино(МФЦ, Росреесть и пр), а на въезде - НовомАношкино. И у всех, кто прописан в селе, в паспорте тоже новомАношкино! Проблема не большая, но как, допустим, оформлять ДКП на недвижимость??