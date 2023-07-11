Томенко рассказал, сколько денег нужно на ремонт тогульского ДК
Будет разработан вопрос о включении дома культуры в инвестпрограмму на следующий год
11 июля 2023, 17:37, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что во время поездки в Тогул побывал в местном ДК. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
"Нужно серьезно заняться сценой, на которой выступать сейчас просто небезопасно, отремонтировать полы, стены, потолок в зрительном зале, заменить кресла и двери, обновить систему пожарной сигнализации", – отметил глава региона.
Он заверил, что власти проработают о включении дома культуры в инвестпрограмму на следующий год.
Томенко добавил, что такие дома культуры являются центрами культурной жизни района, а значит условия для людей здесь должны быть достойными.
19:48:01 11-07-2023
Денег и выделить, а паспорта забрать. Что-бы не тиканули в лимиту.
08:41:28 12-07-2023
Господин Томенко, скажите пожалуйста, а когда в эту инвест программу будут Барнаульские ДК включать? Или Барнаул богатый, своими силами обойдется? ДК Индустриальный закрыли и сносить готовы, а денег на постройку как всегда нема!?