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Томенко рассказал, сколько денег нужно на ремонт тогульского ДК

Будет разработан вопрос о включении дома культуры в инвестпрограмму на следующий год

11 июля 2023, 17:37, ИА Амител

Фото: https://t.me/tomenko_22
Фото: https://t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что во время поездки в Тогул побывал в местном ДК. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Нужно серьезно заняться сценой, на которой выступать сейчас просто небезопасно, отремонтировать полы, стены, потолок в зрительном зале, заменить кресла и двери, обновить систему пожарной сигнализации", – отметил глава региона.

Он заверил, что власти проработают о включении дома культуры в инвестпрограмму на следующий год.

Томенко добавил, что такие дома культуры являются центрами культурной жизни района, а значит условия для людей здесь должны быть достойными.

Виктор Томенко Алтайский край культура

Комментарии 2

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Гость

19:48:01 11-07-2023

Денег и выделить, а паспорта забрать. Что-бы не тиканули в лимиту.

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Гость

08:41:28 12-07-2023

Господин Томенко, скажите пожалуйста, а когда в эту инвест программу будут Барнаульские ДК включать? Или Барнаул богатый, своими силами обойдется? ДК Индустриальный закрыли и сносить готовы, а денег на постройку как всегда нема!?

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