Томенко проверил, как ремонтируют дорогу до "Бирюзовой Катуни"

Стоимость работ составила 2,1 млрд рублей

27 июля 2023, 13:45, ИА Амител

















































Фото: Антон Червяков / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход ремонта дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" с 15-го по 35-й километр.

Как сообщил глава региона в телеграм-канале, эту дорогу открыли еще в 1970 году, и с тех пор ни реконструкций, ни капремонтов здесь не было, несмотря на большой туристический трафик.

"Поэтому поэтапно занимаемся приведением ее в порядок, чтобы она соответствовала современным стандартам и по безопасности, и с точки зрения нагрузок", – подчеркнул губернатор.

По его словам, рабочие уже расширили тут дорожное полотно и реконструировали два моста. А сейчас для безопасности устанавливают барьерные ограждения, организовывают систему освещения, тротуары и остановочные комплексы.

Закончить работы на этом участке планируют осенью. Их стоимость – 2,1 млрд рублей.