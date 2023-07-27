Томенко проверил, как ремонтируют дорогу до "Бирюзовой Катуни"
Стоимость работ составила 2,1 млрд рублей
27 июля 2023, 13:45, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход ремонта дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь" с 15-го по 35-й километр.
Как сообщил глава региона в телеграм-канале, эту дорогу открыли еще в 1970 году, и с тех пор ни реконструкций, ни капремонтов здесь не было, несмотря на большой туристический трафик.
"Поэтому поэтапно занимаемся приведением ее в порядок, чтобы она соответствовала современным стандартам и по безопасности, и с точки зрения нагрузок", – подчеркнул губернатор.
По его словам, рабочие уже расширили тут дорожное полотно и реконструировали два моста. А сейчас для безопасности устанавливают барьерные ограждения, организовывают систему освещения, тротуары и остановочные комплексы.
Закончить работы на этом участке планируют осенью. Их стоимость – 2,1 млрд рублей.
"Следующим этапом необходимо делать еще один участок дороги – от села Ая: с нулевого по 15-й километр. Работа здесь еще сложнее из-за особенностей ландшафта и наличия воды в грунтах. По предварительным подсчетам потребуется около 3 миллиардов рублей. Заниматься этим вопросом обязательно нужно, так что будем искать возможности и средства сделать и этот участок дороги", – заключил губернатор.
14:10:32 27-07-2023
Женщина и несколько машин провалились в яму в Барнауле. На место приехали ремонтники, однако их машина тоже провалилась. Вот где надо проверять! Ужас какой-то!!!! Это Барнаул!!!!!!!!!!
14:25:38 27-07-2023
это же от белокурихи можно до бирюзовой домчать короче будет
17:19:51 27-07-2023
Ремонт -ремонту рознь.
20:54:08 27-07-2023
А почему Губер жмёт так странно руку рабочему? Коронавирус закончился. Надо быть ближе к рабочему классу, а не бояться ручки запачкать!