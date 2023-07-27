Вода и проекты на миллиарды. О чем Томенко говорил с Мишустиным и что это даст Алтаю

Глава региона пообщался с премьер-министром 26 июля в Горно-Алтайске

27 июля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко принял участие в федеральном совещании по туризму и встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, которое состоялось 26 июля в Республике Алтай. После этого глава правительства РФ лично встретился с Виктором Томенко и отметил успехи Алтайского края, пообещав региону средства решения проблем с водой в регионе. Рассказываем, о чем договорился Виктор Томенко с Михаилом Мишустиным. Если коротко: Алтайский край активно пользуется всеми федеральными программами и получает десятки миллиардов рублей на решение вопросов с дорогами, транспортом, ЖКХ, школами.

Потрясающие проекты

В ходе совещания по развитию отрасли Виктор Томенко рассказал о развитии туризма в крае. В прошлом году регион посетили 2,2 миллиона человек. По частным инвестициям в туризм был поставлен рекорд – 2,6 миллиарда рублей. Губернатор отметил, что краю есть в чем расти. Ежегодно турпоток увеличивается на 5-7%.

"Самые известные и масштабные наши проекты – крупнейшая в России особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", игорная зона "Сибирская монета". "Белокуриха горная" будет первым в России всесезонным бальнеологическим курортом, который строят с нуля. Для обеспечения курорта лечебной минеральной водой сейчас прорабатывается вопрос строительства радонопровода за счет средств федерального бюджета", – рассказал Виктор Томенко.

Также в Горно-Алтайске Михаилу Мишустину презентовали региональные проекты модульных отелей, которые возводят в стране в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Премьер-министр осмотрел стенд компании "Алтайм" из Алтайского края, которая получила 30 миллионов рублей господдержки и возводит модульный отель на территории "Бирюзовая Катунь". Для строительства туристических отелей в Алтайском крае федеральный бюджет в июне 2023 года выделил 590 миллионов рублей. Кроме того, Виктор Томенко показал председателю правительства стенд края с презентацией модульного отеля "Август". Мишустин назвал проект потрясающим и оценил успехи в развитии туристической отрасли в Алтайском крае.

"Для туризма открывается все больше российских субъектов. Это касается и Алтая. Алтайский край вошел в десятку самых популярных направлений. Мы запустили программу по строительству модульных отелей, которые набирают все большую популярность. Алтайский край – среди лидеров в этой программе", – отметил Михаил Мишустин.

200 миллионов рублей на воду

В ходе личной встречи Виктор Томенко рассказал о развитии экономики и социальной сферы Алтайского края, о реализуемых проектах федерального и регионального уровня, а также о решении насущных региональных задач. Сейчас в крае реализуются различные федеральные программы на десятки миллиардов рублей в области сельского хозяйства, транспорта и промышленности.

"Мы устойчиво стоим на ногах, справляемся со сложностями. Развивается промышленность, сельское хозяйство, реализуется больше 70 крупных инвестпроектов общей стоимостью 190 млрд рублей. Сохраняются высокие темпы строительства жилья – чуть меньше 1 млн квадратных метров в год", – пояснил Виктор Томенко.

Губернатор края поблагодарил Михаила Мишустина за федеральную поддержку, в том числе за инфраструктурные кредиты, за счет которых в крае реализуются крупные проекты, включая закупку автобусов для межмуниципальных перевозок, автомобилей скорой помощи и передвижных ФАПов.

Одним из главных результатов встречи стало решение главы кабмина о выделении Алтайскому краю средств на улучшение качества воды. С помощью этих денег уже осенью можно будет решить проблему с водоснабжением 56 населенных пунктов, где живет 84 тысячи человек.

"Две трети жителей края пользуются артезианскими скважинами. При этом исторически так сложилось, что вода в крае жесткая. Нужно применять современные системы очистки, заниматься бурением дополнительных скважин и ремонтировать и строить новые сети. На работы в 56 населенных пунктах края, где живут 84 тысячи человек, необходимо дополнительно около 200 млн рублей", – пояснил глава региона.

Виктор Томенко также рассказал Мишустину, что за последние пять лет на модернизацию системы водоснабжения края было направлено около 3,5 млрд рублей. На эти средства отремонтировали 200 км водопроводных сетей, построили 68 новых башен и пробурили 402 скважины.

"В этом году начали реализовывать еще одну масштабную программу по модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой нам было выделено через Фонд развития территорий 2,1 млрд рублей. Работы запланированы в том числе в Калманском, Усть-Калманском, Троицком районах", – добавил Виктор Томенко.

В итоге Михаил Мишустин поддержал план губернатора по решению проблемного вопроса и пообещал выделить региону необходимые средства.