Томенко проверил новую дорожную технику, переданную районам Алтайского края

Глава региона напомнил о ведущихся масштабных работах, которые получили название "дорожная революция"

18 августа 2023, 16:25, ИА Амител





























































































































































































Виктор Томенко передал дорожную технику городам и районам края / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии вручения новой дорожной техники городам и районам региона.

Церемония передачи 23 единиц техники прошла в Новоалтайске. Томенко лично проверил машины: забрался в кабину фронтального погрузчика, который будет работать на дорогах Тальменского района.

"Хочу пожелать вам, чтобы техника служила на благо людям. Мы не прекращаем свою работу, она будет продолжаться. Потребности еще высоки, мы будем их удовлетворять", - обратился глава региона к представителям городов и районов.

Томенко напомнил, что в регионе ведутся масштабные дорожные работы, которые получили название "дорожная революция".