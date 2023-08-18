Томенко проверил новую дорожную технику, переданную районам Алтайского края
Глава региона напомнил о ведущихся масштабных работах, которые получили название "дорожная революция"
18 августа 2023, 16:25, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии вручения новой дорожной техники городам и районам региона.
Церемония передачи 23 единиц техники прошла в Новоалтайске. Томенко лично проверил машины: забрался в кабину фронтального погрузчика, который будет работать на дорогах Тальменского района.
"Хочу пожелать вам, чтобы техника служила на благо людям. Мы не прекращаем свою работу, она будет продолжаться. Потребности еще высоки, мы будем их удовлетворять", - обратился глава региона к представителям городов и районов.
Томенко напомнил, что в регионе ведутся масштабные дорожные работы, которые получили название "дорожная революция".
16:59:06 18-08-2023
по ночам сможет на погрузчике колымить
17:46:57 18-08-2023
Залезть в кабину это не проверить технику
20:18:35 18-08-2023
Началась предвыборная "агитация".. А проверьте, пожалуйста, шиномонтажки, автомойки и прочие "тёплые гаражи" на предмет наличия фильтров на трубах и качества используемого топлива, а то зимой снова дышать будет нечем. Есть примеры, когда вроде и газ подведён, но в сильные морозы всё равно топят каким-то мазутом, судя по дыму из трубы..
23:10:51 18-08-2023
Проверил! Параметры в ТУ?