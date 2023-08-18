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Томенко проверил новую дорожную технику, переданную районам Алтайского края

Глава региона напомнил о ведущихся масштабных работах, которые получили название "дорожная революция"

18 августа 2023, 16:25, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии вручения новой дорожной техники городам и районам региона.

Церемония передачи 23 единиц техники прошла в Новоалтайске. Томенко лично проверил машины: забрался в кабину фронтального погрузчика, который будет работать на дорогах Тальменского района.

"Хочу пожелать вам, чтобы техника служила на благо людям. Мы не прекращаем свою работу, она будет продолжаться. Потребности еще высоки, мы будем их удовлетворять", - обратился глава региона к представителям городов и районов.

Томенко напомнил, что в регионе ведутся масштабные дорожные работы, которые получили название "дорожная революция".

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НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край Транспорт

Комментарии 4

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Гость

16:59:06 18-08-2023

по ночам сможет на погрузчике колымить

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Ага

17:46:57 18-08-2023

Залезть в кабину это не проверить технику

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Прохожий

20:18:35 18-08-2023

Началась предвыборная "агитация".. А проверьте, пожалуйста, шиномонтажки, автомойки и прочие "тёплые гаражи" на предмет наличия фильтров на трубах и качества используемого топлива, а то зимой снова дышать будет нечем. Есть примеры, когда вроде и газ подведён, но в сильные морозы всё равно топят каким-то мазутом, судя по дыму из трубы..

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Гога

23:10:51 18-08-2023

Проверил! Параметры в ТУ?

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