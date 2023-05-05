Томенко рассказал, какие изменения принесла "дорожная революция" в Алтайском крае

В регионе ежегодно делают большое количество дорог – это даёт возможность получать федеральную поддержку

05 мая 2023, 10:46, ИА Амител













































































































































































Виктор Томенко на асфальтовом заводе в Новоалтайске / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время визита на асфальтовый завод в Новоалтайске пообщался с работниками предприятия и акцентировал внимание на необходимости получения федеральной поддержки.

Напомним, ранее Томенко отметил, что в дорожном хозяйстве края происходят изменения, которые можно назвать "дорожной революцией". Эти изменения позволяют рассчитывать на постоянную поддержку со стороны государства.

"Объёмы дорожных работ прошедшую пятилетку держим большие – по 800 км делаем ежегодно. Тем, кто хорошо работает, дают федеральную поддержку. В прошлом году мы её получили, и в этом году у нас будут шансы усилить свои возможности", – указал глава региона.

Томенко также отметил, что в недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил помощи в ремонте трассы А-321 на Казахстан, чтобы сделать движение более комфортным и безопасным.