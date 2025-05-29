Томенко: расходы на соцвыплаты жителям Алтая превысили 60 млрд рублей в 2024 году

В эту сумму также вошли и социальные услуги

29 мая 2025, 10:35, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

В 2024 году объем расходов на социальные выплаты и услуги жителям Алтайского края превысил 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе отчета о работе правительства региона за прошлый год.

"Объем расходов на социальные выплаты и услуги жителям региона в 2024 году превысил 60 миллиардов", – отметил глава региона.

Виктор Томенко также сообщил, что в 2024 году на мероприятия по обеспечению детей-сирот жильем направили почти 2,2 млрд рублей, что на 25% выше уровня 2023 года. "Более 700 человек было обеспечено жильем. В 2025 году на эти цели предусмотрено еще 2,8 млрд рублей", – подчеркнул губернатор.

Кроме того, в Алтайском крае до 2030 года продлили программу регионального маткапитала, его размер увеличили почти до 92 тысяч.