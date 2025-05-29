Томенко: расходы на соцвыплаты жителям Алтая превысили 60 млрд рублей в 2024 году
В эту сумму также вошли и социальные услуги
29 мая 2025, 10:35, ИА Амител
В 2024 году объем расходов на социальные выплаты и услуги жителям Алтайского края превысил 60 миллиардов рублей, сообщил губернатор Виктор Томенко в ходе отчета о работе правительства региона за прошлый год.
"Объем расходов на социальные выплаты и услуги жителям региона в 2024 году превысил 60 миллиардов", – отметил глава региона.
Виктор Томенко также сообщил, что в 2024 году на мероприятия по обеспечению детей-сирот жильем направили почти 2,2 млрд рублей, что на 25% выше уровня 2023 года. "Более 700 человек было обеспечено жильем. В 2025 году на эти цели предусмотрено еще 2,8 млрд рублей", – подчеркнул губернатор.
Кроме того, в Алтайском крае до 2030 года продлили программу регионального маткапитала, его размер увеличили почти до 92 тысяч.
10:45:54 29-05-2025
- "Объем расходов на социальные выплаты и услуги жителям региона в 2024 году превысил 60 миллиардов", – отметил глава региона." ------ Жена, ветеран труда получала ЕДВ, когда назначили еще пенсию по инвалидности, ветеранские выплаты позорно отобрали. Спасибо за присвоение ей ветерана труда.
11:17:09 29-05-2025
Гость (10:45:54 29-05-2025) - "Объем расходов на социальные выплаты и услуги жителям рег... Жена работала или служащая была ?
21:26:15 29-05-2025
Гость (11:17:09 29-05-2025) Жена работала или служащая была ?... Любопытный гость, работал на гос предприятиях.
21:42:24 29-05-2025
Гость (21:26:15 29-05-2025) Любопытный гость, работал на гос предприятиях.... Жена, работал?!
13:09:36 30-05-2025
Гость (10:45:54 29-05-2025) - "Объем расходов на социальные выплаты и услуги жителям рег... Сегодня получить ветерана или инвалидность почти невозможно. Откуда деньги платить им?
14:05:20 29-05-2025
Заявление на продление субсидии ЖКХ подали в первых числах мая. Раньше делали так же, выплата поступала в этом же месяце. Сейчас тоже сразу назначили, но деньги обещали перечислить только в следующем месяце. Даже эти копейки стараются зажать и покрутить.