Томенко распорядился выделить муниципалитетам дополнительно 85,5 млн рублей

Деньги пойдут на "финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств"

06 марта 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Виктор Томенко поручил направить муниципалитетам дополнительно 85,5 млн рублей, сообщили в правительстве Алтайского края.

Предоставленные деньги направят "на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований".

В пресс-службе напомнили, что поправками в закон о краевом бюджете на 2023 год и плановый период на финансовую поддержку муниципалитетов дополнительно предусмотрено 3,3 млрд рублей. Общий объём финансовой помощи органам местного самоуправления в этом году составит более 56 млрд.

Ранее сообщалось, что бюджет Алтайского края вырастет почти на 7,5 млрд рублей.