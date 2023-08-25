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Томенко рассказал, к какому стандарту будут приводить алтайские райцентры

Губернатор Алтайского края уверен, что шаг за шагом жизнь будет становиться лучше

25 августа 2023, 17:45, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал в Усть-Калманке, где посетил открытие обновленного ДК, осмотрел благоустроенную центральную площадь, пообщался с жителями и узнал о проблемах, которые их волнуют, а также посетил Усть-Калманский элеватор, поставляющий муку и крупы в регионы России и за рубеж.

"Мы взяли для себя целью наши крупные села, районные центры приводить к определенному стандарту - "алтайский сельский стандарт" мы его назвали. Правительство края, органы власти взяли для себя целью так работать, чтобы приводить их в соответствие на всей территории края. Мы будем эту работу продолжать", - подчеркнул Томенко.

Глава региона пообещал внимательно слушать замечания, пожелания и инициативы жителей района. В частности, власти уже занимаются инфраструктурными вопросами, ремонтом дорог.

"Уверен, что шаг за шагом жизнь в Алтайском крае, наших районах и городах будет становиться лучше", - отметил Томенко.

Министр Решетников поблагодарил губернатора Томенко за развитие Алтайского края

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НОВОСТИПолитика
Виктор Томенко Алтайский край

Комментарии 3

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Сергей Тастан

19:14:30 25-08-2023

супер, желательно это делать в границах 7 зон социально экономического развития (городских и сельских агломераций с опорными пунктами)

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Гость

22:40:20 25-08-2023

Как будто нельзя это делать без рекламы себя.

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серж

21:59:02 27-08-2023

будут... ключевое слово... ждите...

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