Томенко: "Вопросов к нам нет — каждую копейку мы тратим эффективно"

Глава региона рассказал, что продолжает добиваться поддержки для края

20 апреля 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что регион продолжает добиваться федеральной поддержки. Ежегодно её размер составляет около 80 млрд рублей, включая субсидии, отчисления по нацпроектам и другие инструменты.

Томенко отметил, что эти деньги необходимы для обеспечения текущего комфортного уровня жизни, и для реализации проектов развития. Он добавил, что в регионе построено более двух тысяч километров дорог в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В рамках других программ построили шесть школ на 2500 мест, ещё девять школ на 3200 мест в процессе строительства. Учебные заведения продолжают ремонтировать.