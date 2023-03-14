Томенко рассказал, как геймификация привлечёт туристов в Алтайский край

Сегодня уже недостаточно специальных сайтов для повышения туристической привлекательности, поэтому нужны новые идеи

14 марта 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своём Telegram-канале о новом и современном решении, которое поможет развитию туристической отрасли региона.

Томенко отметил, что в 2022 году в крае отдохнули 2 млн туристов. Однако гостей привлечь можно и больше, но для этого "важные нестандартные подходы".

"Геймификация – один из них. Поэтому я рад, что в рамках федеральной программы "Открываем Россию заново" у нас будет организована экспедиция "Алтайские игры". Специалисты из Дальневосточного федерального университета создадут мобильную и настольную игры для повышения туристической привлекательности нашего региона. Посмотрим, что получится. Думаю, это очень интересный эксперимент, и проект будет востребован", – подчеркнул глава региона.

Как пояснили в правительстве Алтайского края, команда экспедиции "через создание игр планирует выделить регион из других туристических объектов страны, а также показать новые туристические маршруты".

По мнению экспертов, сегодня уже недостаточно специальных сайтов и агрегаторов для повышения туристической привлекательности Алтайского края, а вот использование игр в качестве инструмента может заинтересовать туристов.