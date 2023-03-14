НОВОСТИАлтай

Томенко рассказал, как геймификация привлечёт туристов в Алтайский край

Сегодня уже недостаточно специальных сайтов для повышения туристической привлекательности, поэтому нужны новые идеи

14 марта 2023, 07:21, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своём Telegram-канале о новом и современном решении, которое поможет развитию туристической отрасли региона.

Томенко отметил, что в 2022 году в крае отдохнули 2 млн туристов. Однако гостей привлечь можно и больше, но для этого "важные нестандартные подходы".

"Геймификация – один из них. Поэтому я рад, что в рамках федеральной программы "Открываем Россию заново" у нас будет организована экспедиция "Алтайские игры". Специалисты из Дальневосточного федерального университета создадут мобильную и настольную игры для повышения туристической привлекательности нашего региона. Посмотрим, что получится. Думаю, это очень интересный эксперимент, и проект будет востребован", – подчеркнул глава региона.

Как пояснили в правительстве Алтайского края, команда экспедиции "через создание игр планирует выделить регион из других туристических объектов страны, а также показать новые туристические маршруты".

По мнению экспертов, сегодня уже недостаточно специальных сайтов и агрегаторов для повышения туристической привлекательности Алтайского края, а вот использование игр в качестве инструмента может заинтересовать туристов.

"Программа включает экспедиции широкого тематического спектра с акцентами на социальной и культурной сфере, сфере образования, экологии, урбанистики, а также технологий и развития территорий", – отметили власти.

Комментарии 13

  • Чем в Алтайском крае удивить туристов? Белокурихой? Не смешите меня. И не путайте с республикой Алтай. Побывайте хотя бы в Сочи на Красной поляне и сравните с нашим убожеством. Нужно привлекать инвестиции, но никто в сегодняшних реалиях не будет этого делать.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Геймификация - мы разве не боремся со всякими нерусскими словами? Может быть туризму помогут дороги, инфраструктура, те же авиабилеты подешевле? Нет, мы будет играть в игры!
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, чем удивит? А то, что тут в Алтайском районе или в Яровом, это кроме Белокурихи, полно народу отдыхает, куча баз и отелей, это как бы ничем? Сам-то понял, что сказал? )))
    14 марта, Гость   Ответить
  • Какие отели в Яровом? Все живут в домах у частников. Ближайшее что-то похожее на гостиницу находится в Славгороде. И то, там такой мрак. Да и вообще, в чем смысл соленой лужи в степи - мне не понять. Ехать за 500 верст послушать попсу и выпить местного пива - это за гранью понимания. Алтайский район - да, там хотя бы Бирюзовая Катунь и масса баз. Что еще? И все. В Алтайском крае больше ничего. Ну, пара-тройка гостевых домиков на Белом озере. Теперь точно все)
    14 марта, Гость   Ответить
  • геймификация -- странная мификация
    14 марта, Гость   Ответить
  • "Геймификация: как игровой подход"========================= Знать, любит играть, а может подойти по серьезному?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Дикостью, цены ниже и люди потянутся.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гей..ми...фикация. Что-то мне не нравится это слово. Ну ладно, сейчас не об этом (хотя и об этом тоже) Все в бирюльки играют, никак не наиграются...
    14 марта, Гость   Ответить
  • Из окна администрации не видно ни одного местного университета с готовыми специалистами. Почему опять финансы уходят из края в другие округа?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Ну что Вы опять заныли,время сейчас самое подходящее для развития туризма.Бюджет краевой должен как то пополняться, чтобы наш край был ещё красивее и лучше.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Только инвесторы опять не местные. За чей счет банкет и в чей карман дивиденды?
    14 марта, Гость   Ответить
  • Бегут все наши....вот и привлекают не местных, вот с Дальнего Востока привлекли специалистов.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Бегут все наши... ПОВТ побеждает?
    14 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров