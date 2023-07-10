Томенко рассказал, как решаются проблемы с водоснабжением в селах
Глава региона запланировал поездку в Тогул, чтобы обсудить модернизацию системы водоснабжения в селе
10 июля 2023, 15:21, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отреагировал на жалобы, связанные с качеством воды в селах. Пост он опубликовал в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, за последние пять лет на модернизацию водопроводов направили больше 3,5 миллиардов рублей, отремонтировали 200 километров сетей, пробурили 402 скважины и построили 68 водонапорных башен.
"Проблемы, конечно, остаются. На завтра запланировал рабочую поездку в Тогул, на месте обсудим планы по улучшению ситуации с водоснабжением в этом селе", – добавил Томенко.
Он отметил, что проект модернизации сетей в Тогуле включен в плановую программу улучшения сетей. Для проведения работ привлекли 2,1 миллиарда рублей федерального финансирования через Фонд развития территорий. Помимо Тогула реконструкция сетей пройдет и в нескольких других районах.
22:20:32 10-07-2023
Томенко приезжай в с.Повалиха тут большая часть населения пьет мочу из личных скважин, и никому нет дела
22:29:40 10-07-2023
Не знаю, как в селах, а в Барнауле одни сплошные проблемы. Особенно в частном секторе. Не проходит недели,что бы в городе где-нибудь не прорвало трубы.
09:42:31 11-07-2023
Гость (22:29:40 10-07-2023) Не знаю, как в селах, а в Барнауле одни сплошные проблемы. О... Это не к Томенко, это к Франку.