Власти Алтая заявили об увеличении площади природных пожаров в десять раз

По словам губернатора Томенко, на это повлияли погодные условия

02 марта 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Огонь"

Площадь лесных пожаров в Алтайском крае в 2022 году выросла в десять раз. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

В общей сложности в прошлом году в регионе ликвидировали 597 лесных пожаров на площади более 10 тысяч гектаров. Основной причиной возникновения возгораний стали удары гроз: 47,4% лесных пожаров от их общего количества. Пик пожаров пришёлся на конец июня, когда в регионе произошло 62 лесных пожара, из которых 11 были крупными.

По словам Андрея Стрелковского, наиболее сложная обстановка была на территории юго-западной части Алтайского края. А вот доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве возгораний составила 89,3% при плановом показателе 85,7%.

В целом пожароопасный сезон начался 12 апреля, а завершился 8 ноября. В 2022 году на территории региона зарегистрировали около 5 тысяч возгораний сухой растительности, в том числе 33 пожара на землях сельхозназначения, что на 38% ниже показателей 2021 года.

Министр пояснил, что в прошлом году в регионе удалось увеличить кратность авиационного патрулирования до 1,1 тысячи часов. В результате вылетов удалось обнаружить 111 пожаров. Также пожарные для ликвидации возгораний задействовали около 8 тысяч человек и около 4 тысяч единиц пожарной техники.

"В общей сложности в Алтайском крае угрозе перехода природных пожаров подвержено 1085 населённых пунктов, из них лесным пожарам – 247 населённых пунктов в 44 муниципальных образованиях. Ландшафтным пожарам подвержено 838 населённых пунктов в 63 муниципальных образованиях", – пояснил министр.

Для борьбы с лесными пожарами в 2023 году власти региона разработали план. В частности, энергетики должны проверить все высоковольтные линии электропередачи, которые находятся в лесной зоне.